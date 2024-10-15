Администрация Харьковской области объявила эвакуацию в Купянске

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. По мнению политика, в ближайшее время будет невозможно начать отопительный сезон и восстановить подачу электроэнергии, сообщил он в Telegram-канале.