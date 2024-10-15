Администрация Харьковской области объявила эвакуацию в Купянске
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов объявил о начале обязательной эвакуации жителей Купянска, а также Кондрашовской, Петропавловской и Куриловской общин. По мнению политика, в ближайшее время будет невозможно начать отопительный сезон и восстановить подачу электроэнергии, сообщил он в Telegram-канале.
«Мы приняли решение об обязательной эвакуации всех граждан общин Купянского направления. В него входят город Купянск и еще три поселения, которые находятся близ линии фронта», – приводит слова Синегубова агентство «Укринформ».
Эвакуация начнется с местностей, расположенных на восточном берегу реки Оскол. Как сообщает Синегубов, там остаются около 4000 человек.
25 сентября министерство Украины по вопросам реинтеграции в своем Telegram-канале сообщило об обязательной эвакуации детей с семьями из 29 населенных пунктов Харьковской области в связи с ухудшением военной обстановки и безопасности жителей.
В конце сентября из города Глухов Сумской области Украины эвакуирована почти треть населения. Украинские власти планировали эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области. Была объявлена обязательная эвакуация из населенных пунктов Шосткинского района: Свессы и Эсмани.