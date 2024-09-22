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В Сумской области сообщили об эвакуации из Глухова почти трети населения

Ведомости

Из города Глухов Сумской области Украины эвакуирована почти треть населения, в том числе почти 70% детей, сообщила во время брифинга глава Глуховской общины Надежда Вайло. Ее слова приводит Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

По ее данным, город покинули около трети жителей, всего порядка 10 000 человек. 

9 сентября власти объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов Шосткинского района: Глухова, Свессы и Эсмани, сообщала ОВА.

Сумская область Украины граничит с российской Курской областью. На территории Курской области с 6 августа находятся украинские военные, а Минобороны РФ в ежедневных сводках отчитывается об ударах по резервам ВСУ в украинском регионе. 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение пояснили «увеличением интенсивности боевых действий». Украинские власти могут эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области, говорил 16 августа министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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