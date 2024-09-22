В Сумской области сообщили об эвакуации из Глухова почти трети населения

Сумская область Украины граничит с российской Курской областью. На территории Курской области с 6 августа находятся украинские военные, а Минобороны РФ в ежедневных сводках отчитывается об ударах по резервам ВСУ в украинском регионе. 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение пояснили «увеличением интенсивности боевых действий». Украинские власти могут эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области, говорил 16 августа министр внутренних дел страны Игорь Клименко.