В Сумской области сообщили об эвакуации из Глухова почти трети населения
Из города Глухов Сумской области Украины эвакуирована почти треть населения, в том числе почти 70% детей, сообщила во время брифинга глава Глуховской общины Надежда Вайло. Ее слова приводит Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).
По ее данным, город покинули около трети жителей, всего порядка 10 000 человек.
9 сентября власти объявили обязательную эвакуацию из трех населенных пунктов Шосткинского района: Глухова, Свессы и Эсмани, сообщала ОВА.
Сумская область Украины граничит с российской Курской областью. На территории Курской области с 6 августа находятся украинские военные, а Минобороны РФ в ежедневных сводках отчитывается об ударах по резервам ВСУ в украинском регионе. 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение пояснили «увеличением интенсивности боевых действий». Украинские власти могут эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области, говорил 16 августа министр внутренних дел страны Игорь Клименко.