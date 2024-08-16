МВД Украины готово эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области
Украинские власти могут эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области, которая граничит с Россией, в частности, с Курской областью. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
«На данный момент эвакуированы 21 000 наших граждан, которые проживают в пограничной зоне в Сумской области. Мы готовы к эвакуации еще 25 000 человек», – сказал глава украинского МВД. Он добавил, что 70% детей с этой территории уже вывезены.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции. С тремя этими регионами граничит Сумская область, из которой началась эвакуация жителей.
Днем 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение поясняется «увеличением интенсивности боевых действий». В частности, в сводке Минобороны РФ за тот день говорилось, что авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области. Удары по складам боеприпасов и горючего в этом регионе продолжаются, следует из заявлений российского ведомства на 16 августа.