МВД Украины готово эвакуировать еще 25 000 жителей Сумской области

Днем 13 августа украинский генштаб заявил, что приграничная 20-километровая зона Сумской области будет закрыта для всех категорий граждан, кроме официально проживающих там лиц. Решение поясняется «увеличением интенсивности боевых действий». В частности, в сводке Минобороны РФ за тот день говорилось, что авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области. Удары по складам боеприпасов и горючего в этом регионе продолжаются, следует из заявлений российского ведомства на 16 августа.