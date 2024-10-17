Собянин пообещал к 2027 году построить в Москве 12 станций метро

16 октября Собянин сообщил, что адресная инвестиционная программа (АИП) Москвы позволит начать строительство и реконструкцию объектов, которые финансирует город. В ближайшие три года по программе планируется ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. По его словам, адресная инвестиционная программа включает большой список объектов. Благодаря ей Москва сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 г.