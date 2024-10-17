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Собянин пообещал к 2027 году построить в Москве 12 станций метро

Ведомости

В 2025-2027 гг. в Москве планируется ввести 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве продолжится строительство Троицкой линии: четыре новые станции появятся на участке «ЗИЛ» – «Новаторская».

Также будет создана новая Рублево-Архангельская ветка: на участке «Шелепиха» – «Ильинская» будут построены восемь станций. Кроме того, будет идти строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии.

16 октября Собянин сообщил, что адресная инвестиционная программа (АИП) Москвы позволит начать строительство и реконструкцию объектов, которые финансирует город. В ближайшие три года по программе планируется ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. По его словам, адресная инвестиционная программа включает большой список объектов. Благодаря ей Москва сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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