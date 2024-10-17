Собянин пообещал к 2027 году построить в Москве 12 станций метро
В 2025-2027 гг. в Москве планируется ввести 28,4 км линий, 12 станций и два электродепо метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Москве продолжится строительство Троицкой линии: четыре новые станции появятся на участке «ЗИЛ» – «Новаторская».
Также будет создана новая Рублево-Архангельская ветка: на участке «Шелепиха» – «Ильинская» будут построены восемь станций. Кроме того, будет идти строительство Бирюлевской линии, станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станции «Достоевская» Кольцевой линии.
16 октября Собянин сообщил, что адресная инвестиционная программа (АИП) Москвы позволит начать строительство и реконструкцию объектов, которые финансирует город. В ближайшие три года по программе планируется ввести 259 км дорог и 45 искусственных сооружений. По его словам, адресная инвестиционная программа включает большой список объектов. Благодаря ей Москва сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 г.