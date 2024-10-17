Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке аналогов оземпика в аптеках
Лекарственные препараты с действующим веществом семаглутид стабильно вводятся в гражданский оборот, сообщили в Росздравнадзоре. Одним из таких препаратов является оземпик, а также его аналоги.
«Препараты стабильно вводятся в гражданский оборот, с начала года введено более 1,3 млн упаковок», – сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Сейчас в гражданском обороте находятся свыше 500 000 упаковок, из них 130 000 в аптечной сети. Поставки лекарственных препаратов продолжаются, добавили в Росздравнадзоре.
17 октября РБК писало, что в аптеках регионов России наблюдается нехватка самого популярного аналога оземпика – семавика от фармкомпании «Герофарм». На запрос издания производитель ответил, что нехватка может быть связана с повышенным спросом, уточнив, что производство и поставки «осуществляются в штатном режиме».
10 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group писал, что с января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. В октябре 2023 г. в России был зарегистрирован дженерик под брендом семавик от «Герофарм», затем – квинсента от «Промомеда». Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 г.