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Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке аналогов оземпика в аптеках

Ведомости

Лекарственные препараты с действующим веществом семаглутид стабильно вводятся в гражданский оборот, сообщили в Росздравнадзоре. Одним из таких препаратов является оземпик, а также его аналоги.

«Препараты стабильно вводятся в гражданский оборот, с начала года введено более 1,3 млн упаковок», – сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Сейчас в гражданском обороте находятся свыше 500 000 упаковок, из них 130 000 в аптечной сети. Поставки лекарственных препаратов продолжаются, добавили в Росздравнадзоре.

17 октября РБК писало, что в аптеках регионов России наблюдается нехватка самого популярного аналога оземпика – семавика от фармкомпании «Герофарм». На запрос издания производитель ответил, что нехватка может быть связана с повышенным спросом, уточнив, что производство и поставки «осуществляются в штатном режиме».

10 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group писал, что с января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. В октябре 2023 г. в России был зарегистрирован дженерик под брендом семавик от «Герофарм», затем – квинсента от «Промомеда». Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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