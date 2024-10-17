Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке аналогов оземпика в аптеках

10 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group писал, что с января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. В октябре 2023 г. в России был зарегистрирован дженерик под брендом семавик от «Герофарм», затем – квинсента от «Промомеда». Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 г.