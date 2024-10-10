Продажи аналогов оземпика в России превзошли оригинал

Семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП1 быстро распадается, а вот его аналог – тот самый семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови. Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Оземпик и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям.