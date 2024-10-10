Продажи аналогов оземпика в России превзошли оригинал
С января по август в России было продано 829 900 упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид (основа препарата под брендом оземпик) на 4,9 млрд руб. В аналогичный период прошлого года было продано 206 800 упаковок на 2,1 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group.
До 2023 г. оземпик был единственным препаратом на основе семаглутида в России. В марте 2023 г. стало известно, что компания-производитель Novo Nordisk прекратит поставки оземпика в Россию.
Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.
В октябре 2023 г. в России был зарегистрирован дженерик под брендом семавик от «Герофарм», затем – квинсента от «Промомеда». Именно эти два препарата составили основную часть продаж семаглутида в 2024 г. Согласно данным DSM Group, из всех проданных упаковок 561 400 пришлись на семавик, еще 226 700 – на квинсенту. Продажи оригинального оземпика составили лишь 25 400 упаковок.
Семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП1 быстро распадается, а вот его аналог – тот самый семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови. Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Оземпик и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям.