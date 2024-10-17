Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри

18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. 8 октября Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.