Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри
Госдума приняла в первом чтении проект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
По словам Володина, инициативу поддержали 388 депутатов. Законопроект предлагает внести дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ
«Мы продолжаем формировать единое правовое поле по защите детей, семьи, традиционных ценностей. Важно оградить людей, в первую очередь подрастающее поколение, от навязывания идеологии отказа от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе», – заявил председатель Госдумы, подчеркнув, что речь идет именно о запрете пропаганды отказа от деторождения.
Штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри для физических лиц составят до 400 000 руб., для должностных лиц – до 800 000 руб., для юридических лиц – до 5 млн руб.
18 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала запретить движение чайлдфри в России на законодательном уровне. 23 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала пакет законопроектов о запрете пропаганды чайлдфри. 8 октября Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив в контексте борьбы с пропагандой отказа от деторождения. По его словам, «никто не посягает» на право женщины рожать или не рожать детей.