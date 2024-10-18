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У берегов Сахалина перевернулось грузовое судно

Ведомости

У берегов Корсаковского района перевернулось перевозившее щебень и песок грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, еще четырех ищут спасатели.

«На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают все возможное», – заверил Лимаренко.

В январе 2022 г. «Григорий Ловцов» подавал сигнал бедствия в акватории Охотского моря в 20 км от берега из-за угрозы повреждения корпуса. Капитан подал сигнал бедствия, потому что опасался за безопасность экипажа. Сообщалось, что частное судно тогда попало в ледовое сжатие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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