У берегов Сахалина перевернулось грузовое судно
У берегов Корсаковского района перевернулось перевозившее щебень и песок грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
По предварительным данным, при перегрузке произошел крен. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, еще четырех ищут спасатели.
«На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают все возможное», – заверил Лимаренко.
В январе 2022 г. «Григорий Ловцов» подавал сигнал бедствия в акватории Охотского моря в 20 км от берега из-за угрозы повреждения корпуса. Капитан подал сигнал бедствия, потому что опасался за безопасность экипажа. Сообщалось, что частное судно тогда попало в ледовое сжатие.