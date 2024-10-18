У берегов Сахалина перевернулось грузовое судно

В январе 2022 г. «Григорий Ловцов» подавал сигнал бедствия в акватории Охотского моря в 20 км от берега из-за угрозы повреждения корпуса. Капитан подал сигнал бедствия, потому что опасался за безопасность экипажа. Сообщалось, что частное судно тогда попало в ледовое сжатие.