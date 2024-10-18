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В Финляндии заявили о возможном попадании украинского оружия к местным бандам

Ведомости

Финская полиция сообщила, что в страну могло попасть боевое оружие из Украины, передает портал Yle со ссылкой на доклад полицейского управления.

«По мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать все больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые окажутся в руках преступных группировок», – говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что из-за конфликта на Украине уровень преступности в ЕС может повыситься. По мнению полиции, различные риски также будут возрастать во время возможного приостановления или окончания боевых действий.

Летом издание El Independiente со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании (военизированное формирование, подчиняющееся МВД) сообщало, что у местных наркоторговцев находится вывезенное из Украины оружие. В сентябре генпрокурора Украины в Telegram-канале сообщила, что провела масштабную операцию по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой было задержано 116 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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