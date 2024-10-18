В Финляндии заявили о возможном попадании украинского оружия к местным бандам
Финская полиция сообщила, что в страну могло попасть боевое оружие из Украины, передает портал Yle со ссылкой на доклад полицейского управления.
«По мере затихания боевых действий в Европу может начать поступать все больше наркотиков и огнестрельного оружия, которые окажутся в руках преступных группировок», – говорится в сообщении.
В докладе отмечается, что из-за конфликта на Украине уровень преступности в ЕС может повыситься. По мнению полиции, различные риски также будут возрастать во время возможного приостановления или окончания боевых действий.
Летом издание El Independiente со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании (военизированное формирование, подчиняющееся МВД) сообщало, что у местных наркоторговцев находится вывезенное из Украины оружие. В сентябре генпрокурора Украины в Telegram-канале сообщила, что провела масштабную операцию по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой было задержано 116 человек.