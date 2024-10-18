В Финляндии заявили о возможном попадании украинского оружия к местным бандам

Летом издание El Independiente со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании (военизированное формирование, подчиняющееся МВД) сообщало, что у местных наркоторговцев находится вывезенное из Украины оружие. В сентябре генпрокурора Украины в Telegram-канале сообщила, что провела масштабную операцию по перекрытию каналов сбыта оружия и наркотиков, в рамках которой было задержано 116 человек.