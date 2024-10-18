Суд в Самаре на полгода продлил арест певцу Шарлоту
Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 24 марта 2025 г. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев, по 24 марта 2025 г. включительно», – цитирует издание слова судьи.
Летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина. В ноябре – декабре 2023 г. против Шарлота было возбуждено четыре уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). В СИЗО Шарлот находится с декабря.
В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у Путина за видеоролик, он также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.
В конце мая «РИА Новости» со ссылкой на отца исполнителя – Валерия Шарлота – писало, что против артиста возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом стала некая надпись в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за авторством Шарлота.