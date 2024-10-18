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Суд в Самаре на полгода продлил арест певцу Шарлоту

Ведомости

Суд в Самаре продлил арест певцу Эдуарду Шарлоту до 24 марта 2025 г. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев, по 24 марта 2025 г. включительно», – цитирует издание слова судьи.

Летом 2023 г. певец опубликовал несколько видео, в одном из которых сжег российский паспорт и заявил, что больше не считает себя гражданином России. В другом ролике он порвал портрет человека, напоминающего главу государства Владимира Путина. В ноябре – декабре 2023 г. против Шарлота было возбуждено четыре уголовных дела: два по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и по ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов). В СИЗО Шарлот находится с декабря.

В январе 2024 г. артист на заседании в суде попросил прощения у Путина за видеоролик, он также принес извинения всем россиянам и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Свои поступки Шарлот объяснил влиянием проамериканской пропаганды.

В конце мая «РИА Новости» со ссылкой на отца исполнителя – Валерия Шарлота – писало, что против артиста возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом стала некая надпись в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) за авторством Шарлота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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