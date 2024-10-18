Сервис Whoosh поддержал запрет на управление электросамокатами до 16 лет
Сервис проката электросамокатов Whoosh поддержал введение возрастных ограничений на управление электросамокатами. Оператор предложил внести соответствующие поправки в Правила дорожного движения (ПДД), говорится в сообщении компании.
В сервисе отметили, что по статистике аварийности к самой рискованной категории относятся подростки 14-15 лет, которые часто нарушают ПДД при получении доступа к сервису в обход правил оферты операторов кикшеринга.
«Whoosh активно блокирует этой группе лиц возможность управления самокатами и принимает меры по недопущению этой категории в сервис», – подчеркивается в сообщении компании.
По данным оператора, уровень аварийности у молодых людей с 16 до 18 лет аналогичен стандартному уровню взрослых. Такая категория «является потенциально допустимой к возможности управления электросамокатами и не несет дополнительной опасности с точки зрения аварийности на улицах города», отмечают в компании.
В Whoosh также намерены внедрить технологию проверки возраста, автоматически отстраняющую лиц младше 16 лет. Нововведение не допустит нарушителей в сервис, а также проверит возраст клиентов, которые подозреваются в нарушении правил оферты.
18 октября «Известия» сообщили о совещании в правительстве, на котором обсуждались проблемы, связанные с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Участниками дискуссии стали представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы. Они пришли к единому мнению о том, что необходимо разрешить управлять СИМ только с 16 лет, а также установить требование о получении прав для водителей такого вида транспорта. Кроме того, власти готовы запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части – но в первую очередь необходимо создать специальную инфраструктуру. В протоколе совещания отмечено, что Минтранс должен оформить эти правила и согласовать с участниками совещания, чтобы в будущем их легализовать.
26 сентября Госдума отклонила законопроект депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации СИМ. Документ предлагал внести поправки в законы о госрегистрации транспортных средств в России. Авторы проекта отмечали, что регистрация позволит идентифицировать водителей аппаратов при попадании в ДТП.