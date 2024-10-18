Сервис Whoosh поддержал запрет на управление электросамокатами до 16 лет

18 октября «Известия» сообщили о совещании в правительстве, на котором обсуждались проблемы, связанные с самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Участниками дискуссии стали представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы. Они пришли к единому мнению о том, что необходимо разрешить управлять СИМ только с 16 лет, а также установить требование о получении прав для водителей такого вида транспорта. Кроме того, власти готовы запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части – но в первую очередь необходимо создать специальную инфраструктуру. В протоколе совещания отмечено, что Минтранс должен оформить эти правила и согласовать с участниками совещания, чтобы в будущем их легализовать.