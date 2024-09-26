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Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Ведомости

Госдума отклонила законопроект депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв профильного комитета по транспорту.

Автором проекта также выступил глава фракции Сергей Миронов. Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 г., изменения предлагалось внести в законы о госрегистрации транспортных средств в России. По словам авторов, регистрация позволит идентифицировать водителей аппаратов при попадании в ДТП. Отмечается, что большинство водителей электросамокатов могут покинуть место происшествия, так как оперативная установка личности в таких случаях затруднительна. При наличии регистрации скрыться будет сложнее. Также авторы отметили, что на настоящий момент идентифицировать личность водителя возможно только в случае аренды, так как компания, предоставляющая услуги проката, способна предоставить данные о клиенте.

Агентство отмечает, что ранее правительство РФ также не поддержало законопроект, сославшись на то, что электросамокаты могут использовать не только владельцы. Также в правительстве заявили, что КоАП РФ уже предусматривает административную ответственность «иных лиц», участвующих в дорожном движении. Кабмин добавил, что региональные власти уже устанавливают ограничения в части использования транспортных средств индивидуальной мобильности.

Однако 13 сентября Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет. Ведомство предложило с 1 сентября 2026 г. регистрировать СИМ в федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Мера распространяется на такие средства передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. К передвижению будет допускаться только то СИМ, которое есть в реестре. Те лица, которые уже владеют мопедами, электросамокатами и электровелосипедами, должны будут поставить средство передвижения на учет до 1 марта 2027 г. Согласно проекту закона, порядок регистрации будет устанавливать правительство России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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