Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов

Автором проекта также выступил глава фракции Сергей Миронов. Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 г., изменения предлагалось внести в законы о госрегистрации транспортных средств в России. По словам авторов, регистрация позволит идентифицировать водителей аппаратов при попадании в ДТП. Отмечается, что большинство водителей электросамокатов могут покинуть место происшествия, так как оперативная установка личности в таких случаях затруднительна. При наличии регистрации скрыться будет сложнее. Также авторы отметили, что на настоящий момент идентифицировать личность водителя возможно только в случае аренды, так как компания, предоставляющая услуги проката, способна предоставить данные о клиенте.