Госдума отклонила законопроект об обязательной регистрации электросамокатов
Госдума отклонила законопроект депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, в частности электросамокатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв профильного комитета по транспорту.
Автором проекта также выступил глава фракции Сергей Миронов. Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2023 г., изменения предлагалось внести в законы о госрегистрации транспортных средств в России. По словам авторов, регистрация позволит идентифицировать водителей аппаратов при попадании в ДТП. Отмечается, что большинство водителей электросамокатов могут покинуть место происшествия, так как оперативная установка личности в таких случаях затруднительна. При наличии регистрации скрыться будет сложнее. Также авторы отметили, что на настоящий момент идентифицировать личность водителя возможно только в случае аренды, так как компания, предоставляющая услуги проката, способна предоставить данные о клиенте.
Агентство отмечает, что ранее правительство РФ также не поддержало законопроект, сославшись на то, что электросамокаты могут использовать не только владельцы. Также в правительстве заявили, что КоАП РФ уже предусматривает административную ответственность «иных лиц», участвующих в дорожном движении. Кабмин добавил, что региональные власти уже устанавливают ограничения в части использования транспортных средств индивидуальной мобильности.
Однако 13 сентября Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет. Ведомство предложило с 1 сентября 2026 г. регистрировать СИМ в федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Мера распространяется на такие средства передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. К передвижению будет допускаться только то СИМ, которое есть в реестре. Те лица, которые уже владеют мопедами, электросамокатами и электровелосипедами, должны будут поставить средство передвижения на учет до 1 марта 2027 г. Согласно проекту закона, порядок регистрации будет устанавливать правительство России.