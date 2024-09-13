Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет

Минтранс предложил ставить электросамокаты на учетИх будут вносить в специальный реестр и присваивать индивидуальный номер
Министерство транспорта России предложило ставить на учет средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты. Соответствующий проект закона размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство предложило с 1 сентября 2026 г. регистрировать СИМ в федеральном реестре в течение 10 дней с момента покупки. Мера распространяется на такие средства передвижения, как мопеды, электровелосипеды и электросамокаты. К передвижению будет допускаться только то СИМ, которое есть в реестре.
Предполагается, что каждому транспорту дадут учетный номер, который будет содержать буквы и цифры. Помимо него за каждым мопедом, электросамокатом или электровелосипедом будут закреплены учетный знак и метка, по которым можно будет идентифицировать средства передвижения дистанционно.
Перед началом движения участники дорожного движения должны будут авторизоваться в «региональной информационной системе средств микромобильности» с помощью «Госуслуг». Это, согласно документу, позволит идентифицировать СИМ и не допустить его движение в тех местах, где оно ограничено.
Те лица, которые уже владеют мопедами, электросамокатами и электровелосипедами, должны будут поставить средство передвижения на учет до 1 марта 2027 г. Согласно проекту закона, порядок регистрации будет устанавливать правительство России.
В Минтрансе объяснили, что предлагаемые изменения «направлены на обеспечение неотвратимости наказания за нарушение ПДД, снижение количества нарушений и повышение безопасности дорожного движения». Как отметили в ведомстве, на протяжении последних нескольких лет сохраняется тенденция роста количества средств индивидуальной мобильности.
В июле сервисы кикшеринга сообщили, что с начала сезона они применили санкции к нарушителям правил поездок 424 000 раз. Операторы выписали 211 000 штрафов и заблокировали 213 000 аккаунтов пользователей. Они напомнили, что с 27 мая штрафы за нарушения правил дорожного движения повысились. Например, за езду в нетрезвом виде штраф доходит до 150 000 руб.