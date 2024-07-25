Сервисы кикшеринга применили санкции к нарушителям 424 000 раз с начала сезона
С начала сезона операторы выписали 211 000 штрафов и заблокировали 213 000 аккаунтов пользователей, сказано в сообщении. Операторы напомнили, что с 27 мая штрафы за нарушения правил дорожного движения повысились. Например, за езду в нетрезвом виде штраф доходит до 150 000 руб.
О нарушениях операторы кикшеринга узнают от ГИБДД, ЦОДД и сотрудников, которые контролируют платную парковку. Городские камеры также фиксируют их на фото и видео. Помимо этого операторы совместно с ГАИ проводят рейды по поиску нарушителей. Выявлением нарушений занимаются и сами специалисты компаний.
В пресс-релизе отмечается, что перед наложением штрафа в сервисах проверяют данные – чтобы отследить поездку, достаточно знать время и место инцидента. О нарушениях также сообщают жители городов через службы поддержки компаний и специальный бот Ассоциации операторов микромобильности.
10 июля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.