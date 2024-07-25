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Сервисы кикшеринга применили санкции к нарушителям 424 000 раз с начала сезона

Ведомости

С начала сезона сервисы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс.Go» применили санкции к нарушителям правил поездок 424 000 раз. Об этом говорится в совместном сообщении операторов, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

С начала сезона операторы выписали 211 000 штрафов и заблокировали 213 000 аккаунтов пользователей, сказано в сообщении. Операторы напомнили, что с 27 мая штрафы за нарушения правил дорожного движения повысились. Например, за езду в нетрезвом виде штраф доходит до 150 000 руб.

О нарушениях операторы кикшеринга узнают от ГИБДД, ЦОДД и сотрудников, которые контролируют платную парковку. Городские камеры также фиксируют их на фото и видео. Помимо этого операторы совместно с ГАИ проводят рейды по поиску нарушителей. Выявлением нарушений занимаются и сами специалисты компаний.

В пресс-релизе отмечается, что перед наложением штрафа в сервисах проверяют данные – чтобы отследить поездку, достаточно знать время и место инцидента. О нарушениях также сообщают жители городов через службы поддержки компаний и специальный бот Ассоциации операторов микромобильности.

10 июля депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов. Согласно документу, штраф за езду на электросамокате в нетрезвом виде и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 000 руб., за превышение скорости – до 5000 руб., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3000 руб. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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