Минспорт прорабатывает учреждение состязаний параспортсменов из БРИКС

Депутат попросил рассмотреть возможность учреждения специальных состязаний параспортсменов стран БРИКС. В качестве площадки проведения он предложил Казань. Вольфсон напомнил, что в столице Татарстана проходили такие мероприятия, как матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г. и Универсиада в 2013 г. В январе прошлого года Казань также принимала соревнования Единых игр специальной Олимпиады.