Минспорт прорабатывает учреждение состязаний параспортсменов из БРИКС
Минспорт России совместно с Паралимпийским комитетом прорабатывает вопрос об учреждении состязаний спортсменов с ограничениями по здоровью стран БРИКС, чтобы вынести его на обсуждение в ходе встречи в Бразилии в 2025 г. Об этом говорится в официальном письме к депутату Госдумы от Татарстана Илье Вольфсону («Единая Россия»), с которым ознакомились «Ведомости».
22 июня в Казани состоялась встреча министров спорта стран БРИКС, в рамках которой обсуждались практики развития физической культуры и спорта в объединении, подведены итоги спортивных игр БРИКС в Казани и определены перспективы совместных спортивных проектов. Было принято решение о продолжении работы над проектом Рамочной программы спортивного сотрудничества стран БРИКС и проведении встречи в Бразилии в рамках председательства страны в объединении в 2025 г.
«В настоящее время Минспортом России совместно с Паралимпийским комитетом России и другими заинтересованными организациями прорабатывается вопрос о возможном учреждении состязаний параспортсменов стран БРИКС для последующего внесения указанного вопроса на обсуждение на ближайшей Встрече в Федеративной Республике Бразилия в 2025 г. в случае согласия партнеров», – сказано в письме.
Отмечается, что в рамках подведения итогов спортивных игр БРИКС и обсуждения перспектив совместных проектов стороны согласились с необходимостью создания новых форматов спортивных мероприятий на пространстве объединения.
В октябре Вольфсон направил в официальном письме к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко предложение создать альтернативу соревнованиям, в которых принимают участие спортсмены с ограничениями по здоровью. По его словам, российские параспортсмены несколько лет подвергаются политической дискриминации, что подтвердила Паралимпиада-2024 в Париже, где им было запрещено выступать с гимном и флагом РФ.
Депутат попросил рассмотреть возможность учреждения специальных состязаний параспортсменов стран БРИКС. В качестве площадки проведения он предложил Казань. Вольфсон напомнил, что в столице Татарстана проходили такие мероприятия, как матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г. и Универсиада в 2013 г. В январе прошлого года Казань также принимала соревнования Единых игр специальной Олимпиады.