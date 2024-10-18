Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минспорт прорабатывает учреждение состязаний параспортсменов из БРИКС

Ведомости

Минспорт России совместно с Паралимпийским комитетом прорабатывает вопрос об учреждении состязаний спортсменов с ограничениями по здоровью стран БРИКС, чтобы вынести его на обсуждение в ходе встречи в Бразилии в 2025 г. Об этом говорится в официальном письме к депутату Госдумы от Татарстана Илье Вольфсону («Единая Россия»), с которым ознакомились «Ведомости».

22 июня в Казани состоялась встреча министров спорта стран БРИКС, в рамках которой обсуждались практики развития физической культуры и спорта в объединении, подведены итоги спортивных игр БРИКС в Казани и определены перспективы совместных спортивных проектов. Было принято решение о продолжении работы над проектом Рамочной программы спортивного сотрудничества стран БРИКС и проведении встречи в Бразилии в рамках председательства страны в объединении в 2025 г.

«В настоящее время Минспортом России совместно с Паралимпийским комитетом России и другими заинтересованными организациями прорабатывается вопрос о возможном учреждении состязаний параспортсменов стран БРИКС для последующего внесения указанного вопроса на обсуждение на ближайшей Встрече в Федеративной Республике Бразилия в 2025 г. в случае согласия партнеров», – сказано в письме.

Отмечается, что в рамках подведения итогов спортивных игр БРИКС и обсуждения перспектив совместных проектов стороны согласились с необходимостью создания новых форматов спортивных мероприятий на пространстве объединения.

В октябре Вольфсон направил в официальном письме к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко предложение создать альтернативу соревнованиям, в которых принимают участие спортсмены с ограничениями по здоровью. По его словам, российские параспортсмены несколько лет подвергаются политической дискриминации, что подтвердила Паралимпиада-2024 в Париже, где им было запрещено выступать с гимном и флагом РФ.

Депутат попросил рассмотреть возможность учреждения специальных состязаний параспортсменов стран БРИКС. В качестве площадки проведения он предложил Казань. Вольфсон напомнил, что в столице Татарстана проходили такие мероприятия, как матчи чемпионата мира по футболу в 2018 г., чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 г. и Универсиада в 2013 г. В январе прошлого года Казань также принимала соревнования Единых игр специальной Олимпиады.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных