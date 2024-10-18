Итальянская полиция передала России похищенную антикварную виолончель
Сотрудники итальянских правоохранительных органов передали МВД России похищенную в 1995 г. виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, говорится в сообщении официального представителя российского ведомства Ирины Волк в Telegram-канале.
Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщила Волк. По ее словам, имелись основания предполагать, что виолончель могла быть вывезена за рубеж, потому факт о пропаже был внесен в информационную базу Интерпола. В 2018 г. инструмент обнаружили на аукционных торгах во Франции.
Виолончель перевезли в Италию, она была помещена на временное хранение в отделе полиции Флоренции, а после экспертной оценки – отправлена в Россию.
9 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) США вернуло картину Клода Моне, украденную нацистами в 1940 г., наследникам изначальных владельцев. Помимо Моне были украдены еще шесть произведений искусства. Супружеская пара, у которой были украдены картины, вплоть до 1981 г. пыталась их вернуть, но не могла найти. Картины были переданы внукам. Возвращенная картина называется Bord de Mer, датируется 1865 г. и представляет собой сцену с береговой линии Нормандии во Франции.