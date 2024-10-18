Итальянская полиция передала России похищенную антикварную виолончель

Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщила Волк. По ее словам, имелись основания предполагать, что виолончель могла быть вывезена за рубеж, потому факт о пропаже был внесен в информационную базу Интерпола. В 2018 г. инструмент обнаружили на аукционных торгах во Франции.