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Итальянская полиция передала России похищенную антикварную виолончель

Ведомости

Сотрудники итальянских правоохранительных органов передали МВД России похищенную в 1995 г. виолончель XVII века работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери, говорится в сообщении официального представителя российского ведомства Ирины Волк в Telegram-канале.

Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщила Волк. По ее словам, имелись основания предполагать, что виолончель могла быть вывезена за рубеж, потому факт о пропаже был внесен в информационную базу Интерпола. В 2018 г. инструмент обнаружили на аукционных торгах во Франции.

Виолончель перевезли в Италию, она была помещена на временное хранение в отделе полиции Флоренции, а после экспертной оценки – отправлена в Россию.

9 октября Федеральное бюро расследований (ФБР) США вернуло картину Клода Моне, украденную нацистами в 1940 г., наследникам изначальных владельцев. Помимо Моне были украдены еще шесть произведений искусства. Супружеская пара, у которой были украдены картины, вплоть до 1981 г. пыталась их вернуть, но не могла найти. Картины были переданы внукам. Возвращенная картина называется Bord de Mer, датируется 1865 г. и представляет собой сцену с береговой линии Нормандии во Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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