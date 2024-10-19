Правительство выделило еще 3,2 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

В сентябре первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении из резервного фонда правительства 19,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области, которые пострадали в результате вторжения в регион ВСУ. В конце прошлого месяца власти Болшесолдатского района предупредили о мошенниках, которые в социальных сетях предлагают ускоренно получить сертификат на 150 000 руб. жителям приграничных районов Курской области.