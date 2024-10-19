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Правительство выделило еще 3,2 млрд рублей на выплаты жителям Курской области

Ведомости

Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Регион получит из резервного фонда более 3,2 млрд руб., сообщается на сайте кабмина.  

Речь идет о выплатах в размере 150 000 или 75 000 руб., суммы будут зависеть от степени утраты имущества – полной или частичной. По данным правительства, ранее на эти цели кабмин направил более 10 млрд руб.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.

В сентябре первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении из резервного фонда правительства 19,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области, которые пострадали в результате вторжения в регион ВСУ. В конце прошлого месяца власти Болшесолдатского района предупредили о мошенниках, которые в социальных сетях предлагают ускоренно получить сертификат на 150 000 руб. жителям приграничных районов Курской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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