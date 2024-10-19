Правительство выделило еще 3,2 млрд рублей на выплаты жителям Курской области
Правительство России выделило дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Регион получит из резервного фонда более 3,2 млрд руб., сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о выплатах в размере 150 000 или 75 000 руб., суммы будут зависеть от степени утраты имущества – полной или частичной. По данным правительства, ранее на эти цели кабмин направил более 10 млрд руб.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.
В сентябре первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о выделении из резервного фонда правительства 19,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области, которые пострадали в результате вторжения в регион ВСУ. В конце прошлого месяца власти Болшесолдатского района предупредили о мошенниках, которые в социальных сетях предлагают ускоренно получить сертификат на 150 000 руб. жителям приграничных районов Курской области.