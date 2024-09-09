Мантуров заявил о выделении 19,3 млрд рублей на помощь Курской области

Мантуров заявил о выделении 19,3 млрд рублей на помощь Курской областиТакже жителям региона доступны сертификаты на приобретение жилья
Из резервного фонда правительства выделено 19,3 млрд руб. на помощь жителям Курской области, которые пострадали в результате вторжения в регион вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале августа. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» первый вице-премьер Денис Мантуров.
«В эту сумму входит финансирование выплат единовременной материальной помощи, выплат при утрате жилья, сертификатов на переселение или ремонт, развертывание пунктов временного размещения, обеспечение работы медицинских служб», – пояснил он.
Первый зампред правительства добавил, что за выплатой в 25 000 руб. обратилось более 160 000 жителей Курской области, пояснив, что речь на самом деле идет о двух выплатах – 15 000, которые представляет государство в качестве материальной помощи при режиме чрезвычайной ситуации федерального масштаба, а также дополнительных 10 000 руб., выплачиваемых по поручению президента России Владимира Путина.
Также правительство начало оформлять заявки на выплаты при полной или частичной утрате имущества, где размер компенсации составит 150 000 руб., потому что в текущей ситуации доказать полную утрату имущества для многих невозможно. Кроме того, жители Курской области могут получить сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного.
По словам Мантурова, в настоящее время кабинет министров прорабатывает и ряд других вопросов, касающихся оказания помощи жителям пострадавшего от вторжения ВСУ региона. Речь идет, в частности, об организации обучения, обеспечении связи и доступа к интернету, финансировании территориальной обороны, поддержке бизнеса, подготовке к отопительному сезону и др.
Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В этом субъекте РФ действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны России, потери ВСУ на данном направлении с начала вторжения превысили 11 400 военнослужащих. Бойцы Вооруженных сил России работают над тем, чтобы вытеснить противника из региона.
После начала боевых действий в приграничных районах Курской области была объявлена эвакуация. Согласно данным МЧС России, в 203 пунктах временного размещения, которые развернуты в 30 регионах страны, находится более 10 000 курян, из них 7000 – на территории Курской области. Правительство организовало подвоз гуманитарной помощи в регион, с которым также помогают и волонтеры, вынужденным переселенцам также доступны социальные выплаты и жилищные сертификаты.
4 сентября «Ведомости» сообщали, что правительство Курской области приняло поправки, которые позволяют потерявшим дома и квартиры жителям приграничных районов использовать жилищные сертификаты за пределами Курской области, а также восстанавливать разрушенное жилье на собственных участках.
5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось.