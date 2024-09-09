Мантуров заявил о выделении 19,3 млрд рублей на помощь Курской области

5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область заключалась в том, чтобы заставить Россию «нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях, в первую очередь – в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что у противника ничего не получилось: ситуация в приграничье стабилизирована, а наступление российских войск на ключевых направлениях ускорилось.