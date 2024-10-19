МЧС сообщило о четвертом погибшем при взрыве газа под Тамбовом
Тело четвертого погибшего обнаружено при разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщает Telegram-канал МЧС России.
В федеральном ведомстве ранее рассказали, что сотрудники МЧС разобрали половину разрушенных конструкций. Работы велись вручную и при помощи тяжелой техники.
«Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. Для обследования с воздуха применяются беспилотники МЧС России», – сообщало МЧС.
Взрыв бытового газа произошел в Кирсанове в 4:55 мск в пятиэтажном доме на улице Коммунистической. Глава региона Максим Егоров сообщил о двух погибших, уточнив, что за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Позднее было обнаружено тело еще одного погибшего.
Власти подготовили пункт временного размещения на 60 человек. В квартиры людей пока не допускают, дом оцепили сотрудники полиции, писал Егоров. Губернатор поручил создать со всеми собственниками чат для обсуждения вопросов дополнительной помощи.
Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета выехали в Кирсанов, сообщали утром в ведомстве. Позднее там заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).