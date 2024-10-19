МЧС сообщило о четвертом погибшем при взрыве газа под Тамбовом

Взрыв бытового газа произошел в Кирсанове в 4:55 мск в пятиэтажном доме на улице Коммунистической. Глава региона Максим Егоров сообщил о двух погибших, уточнив, что за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Позднее было обнаружено тело еще одного погибшего.