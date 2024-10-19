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МЧС сообщило о четвертом погибшем при взрыве газа под Тамбовом

Ведомости

Тело четвертого погибшего обнаружено при разборе завалов после взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщает Telegram-канал МЧС России.

В федеральном ведомстве ранее рассказали, что сотрудники МЧС разобрали половину разрушенных конструкций. Работы велись вручную и при помощи тяжелой техники.

«Специалисты с помощью тяжелой техники демонтируют неустойчивые конструкции. Для обследования с воздуха применяются беспилотники МЧС России», – сообщало МЧС.

Взрыв бытового газа произошел в Кирсанове в 4:55 мск в пятиэтажном доме на улице Коммунистической. Глава региона Максим Егоров сообщил о двух погибших, уточнив, что за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Позднее было обнаружено тело еще одного погибшего.

Власти подготовили пункт временного размещения на 60 человек. В квартиры людей пока не допускают, дом оцепили сотрудники полиции, писал Егоров. Губернатор поручил создать со всеми собственниками чат для обсуждения вопросов дополнительной помощи.

Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета выехали в Кирсанов, сообщали утром в ведомстве. Позднее там заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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