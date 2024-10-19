Взрыв газа в пятиэтажке в Тамбовской области: что известно

Взрыв газа в пятиэтажке в Тамбовской области: что известноЧисло погибших увеличилось до трех, возбуждено уголовное дело
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего после взрыва бытового газа в доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщил Telegram-канал МЧС России. Возбуждено уголовное дело.
«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли», – говорится в сообщении ведомства.
Взрыв бытового газа произошел в 04.55 в пятиэтажном доме на улице Коммунистической в Кирсанове. Глава региона Максим Егоров сообщил о двух погибших, уточнив, что за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Начавшийся после утечки бытового газа пожар потушен на 150 кв. м, открытое горение ликвидировано к 09:00. По данным МЧС, повреждены четвертый и пятый этажи.
После происшествия с жильцами работают психологи МЧС России, сообщили в федеральном министерстве. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета выехали в Кирсанов, сообщали утром в ведомстве. Позднее там заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Губернатор Егоров прибыл в Кирсанов и поручил ввести в городе режиме ЧС. Это необходимо, чтобы оказать людям необходимую помощь, написал он в своем Telegram-канале.
Провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление, позволит спецтехника «Струна», ее доставили для работ из Москвы, добавил губернатор. По его словам, жильцам на время обследования ограничили доступ в квартиры, дом круглосуточно будет находиться в оцеплении полиции. Люди из пострадавшего дома размещены в ПВР. Егоров поручил создать со всеми собственниками чат для обсуждения вопросов дополнительной помощи.