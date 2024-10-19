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Взрыв газа в пятиэтажке в Тамбовской области: что известно

Число погибших увеличилось до трех, возбуждено уголовное дело
Полина Худякова
Telegram-канал МЧС России

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего после взрыва бытового газа в доме в Кирсанове Тамбовской области, сообщил Telegram-канал МЧС России. Возбуждено уголовное дело. 

«При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли», – говорится в сообщении ведомства. 

Взрыв бытового газа произошел в 04.55 в пятиэтажном доме на улице Коммунистической в Кирсанове. Глава региона Максим Егоров сообщил о двух погибших, уточнив, что за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Начавшийся после утечки бытового газа пожар потушен на 150 кв. м, открытое горение ликвидировано к 09:00. По данным МЧС, повреждены четвертый и пятый этажи.

После происшествия с жильцами работают психологи МЧС России, сообщили в федеральном министерстве. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета выехали в Кирсанов, сообщали утром в ведомстве. Позднее там заявили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 

Губернатор Егоров прибыл в Кирсанов и поручил ввести в городе режиме ЧС. Это необходимо, чтобы оказать людям необходимую помощь, написал он в своем Telegram-канале.

Провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление, позволит спецтехника «Струна», ее доставили для работ из Москвы, добавил губернатор. По его словам, жильцам на время обследования ограничили доступ в квартиры, дом круглосуточно будет находиться в оцеплении полиции. Люди из пострадавшего дома размещены в ПВР. Егоров поручил создать со всеми собственниками чат для обсуждения вопросов дополнительной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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