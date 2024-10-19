Взрыв газа в пятиэтажке в Тамбовской области: что известно

Провести диагностику дома и определить, возможно ли его восстановление, позволит спецтехника «Струна», ее доставили для работ из Москвы, добавил губернатор. По его словам, жильцам на время обследования ограничили доступ в квартиры, дом круглосуточно будет находиться в оцеплении полиции. Люди из пострадавшего дома размещены в ПВР. Егоров поручил создать со всеми собственниками чат для обсуждения вопросов дополнительной помощи.