Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Тамбовской области

Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Тамбовской областиПожар в доме ликвидирован
В Тамбовской области два человека погибли из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале.
За медицинской помощью обратились восемь жильцов. Они были доставлены в больницу, пятеро от госпитализации отказались.
Инцидент произошел в 04.55 в доме №29 на улице Коммунистическая в Кирсанове.
«Взрыв произошел на 4 этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали все необходимые службы. Пожар был локализован в 5:41», – сообщил Егоров. Жителей дома эвакуировали, им оказывается необходимая помощь.
С жильцами работают психологи МЧС России, сообщили в федеральном министерстве. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
На месте обрушения пятиэтажки работают 34 спасателя и 18 единиц техники. Пожар потушен на 150 кв. м, начавшийся после утечки бытового газа, открытое горение ликвидировано к 09:00. По данным ведомства, повреждены четвертый и пятый этажи.
Следователи и криминалисты регионального следственного управления Следственного комитета выехали в Кирсанов, сообщили в ведомстве.