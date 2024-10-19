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Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Тамбовской области

Пожар в доме ликвидирован
Ведомости

В Тамбовской области два человека погибли из-за взрыва бытового газа в пятиэтажке. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в Telegram-канале. 

За медицинской помощью обратились восемь жильцов. Они были доставлены в больницу, пятеро от госпитализации отказались. 

Инцидент произошел в  04.55 в доме №29 на  улице Коммунистическая в Кирсанове.

«Взрыв произошел на 4 этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали все необходимые службы. Пожар был локализован в 5:41», – сообщил Егоров. Жителей дома эвакуировали, им оказывается необходимая помощь.

С жильцами работают психологи МЧС России, сообщили в федеральном министерстве. Подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.

На месте обрушения пятиэтажки работают 34 спасателя и 18 единиц техники. Пожар потушен на 150 кв. м, начавшийся после утечки бытового газа, открытое горение ликвидировано к 09:00. По данным ведомства, повреждены четвертый и пятый этажи. 

Следователи и криминалисты регионального следственного управления Следственного комитета выехали в Кирсанов, сообщили в ведомстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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