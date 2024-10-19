Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Тамбовской области

На месте обрушения пятиэтажки работают 34 спасателя и 18 единиц техники. Пожар потушен на 150 кв. м, начавшийся после утечки бытового газа, открытое горение ликвидировано к 09:00. По данным ведомства, повреждены четвертый и пятый этажи.