Исследование: подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентов

Исследование: подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентовМолодые люди заявляют о развитии у них общественно полезных качеств
Внедренный в 2023/24 учебном году в России педагогический подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентов: у них растет чувство ответственности за происходящее рядом с ними и готовность к работе на благо других граждан. Это следует из результатов исследования, проведенного группой ученых, в том числе доктором философских наук и профессором Центра проектной деятельности Владимиром Никольским, а также главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»).
Авторы работы выясняли, появилась ли готовность у студентов к общественному служению в результате внедрения в учебный процесс нового педагогического подхода. Модуль «Обучение служением» был внесен в образовательные программы вузов по поручению президента РФ Владимира Путина.
В исследовании поясняется, что под служением понимается установка на деятельность в интересах других людей не только с профессиональной точки зрения, но также в контексте волонтерства и благотворительности.
Исследование влияния нового педагогического подхода на развитие гражданских и личных качеств студентов было проведено в марте – апреле 2024 г. в форме онлайн-анкетирования. Молодым людям предлагалось самим оценить, как они изменились в процессе обучения служением.
Больше половины студентов полагают, что у них получили развитие лидерские способности, навыки к командной работе на благо граждан и умение предлагать решения социальных проблем. Свыше 69% отметили, что они чувствуют ответственность за происходящее в их месте проживания – как в населенном пункте, так и стране в целом. Более 71% респондентов заявили, что считают нормальным помогать незнакомым людям.
При этом наименьшее развитие, следует из ответов студентов, получило такое качество, как приверженность традиционным российским ценностям (37,5%). По мнению авторов исследования, это связано с тем, что молодежь нечетко представляет суть данного понятия.
О том что Министерство науки и высшего образования РФ разработало и направило в вузы методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением», «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ писали в июле 2023 г. Поручение о создании этого курса до 1 сентября 2023 г. давал в январе Путин. За разработку модуля и его внедрение ответственны Минобрнауки, Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.
С сентября 2024 г. «Обучение служением» внедряется в 120 пилотных российских школах и 10 колледжах в формате вариативной дисциплины объемом 34 часов среди 8–11 классов и студентов колледжей. По итогам пилота в 2024–2025 гг. программа будет масштабирована на все уровни образования и образовательные организации в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».