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Исследование: подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентов

Молодые люди заявляют о развитии у них общественно полезных качеств
Ведомости

Внедренный в 2023/24 учебном году в России педагогический подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентов: у них растет чувство ответственности за происходящее рядом с ними и готовность к работе на благо других граждан. Это следует из результатов исследования, проведенного группой ученых, в том числе доктором философских наук и профессором Центра проектной деятельности Владимиром Никольским, а также главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»).

Авторы работы выясняли, появилась ли готовность у студентов к общественному служению в результате внедрения в учебный процесс нового педагогического подхода. Модуль «Обучение служением» был внесен в образовательные программы вузов по поручению президента РФ Владимира Путина.

В исследовании поясняется, что под служением понимается установка на деятельность в интересах других людей не только с профессиональной точки зрения, но также в контексте волонтерства и благотворительности.

Исследование влияния нового педагогического подхода на развитие гражданских и личных качеств студентов было проведено в марте – апреле 2024 г. в форме онлайн-анкетирования. Молодым людям предлагалось самим оценить, как они изменились в процессе обучения служением.

Больше половины студентов полагают, что у них получили развитие лидерские способности, навыки к командной работе на благо граждан и умение предлагать решения социальных проблем. Свыше 69% отметили, что они чувствуют ответственность за происходящее в их месте проживания – как в населенном пункте, так и стране в целом. Более 71% респондентов заявили, что считают нормальным помогать незнакомым людям.

При этом наименьшее развитие, следует из ответов студентов, получило такое качество, как приверженность традиционным российским ценностям (37,5%). По мнению авторов исследования, это связано с тем, что молодежь нечетко представляет суть данного понятия.

О том что Министерство науки и высшего образования РФ разработало и направило в вузы методические рекомендации по реализации модуля «Обучение служением», «Ведомости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ писали в июле 2023 г. Поручение о создании этого курса до 1 сентября 2023 г. давал в январе Путин. За разработку модуля и его внедрение ответственны Минобрнауки, Минтруд, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров.

С сентября 2024 г. «Обучение служением» внедряется в 120 пилотных российских школах и 10 колледжах в формате вариативной дисциплины объемом 34 часов среди 8–11 классов и студентов колледжей. По итогам пилота в 2024–2025 гг. программа будет масштабирована на все уровни образования и образовательные организации в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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