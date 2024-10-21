Исследование: подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентов

Внедренный в 2023/24 учебном году в России педагогический подход «Обучение служением» позитивно влияет на студентов: у них растет чувство ответственности за происходящее рядом с ними и готовность к работе на благо других граждан. Это следует из результатов исследования, проведенного группой ученых, в том числе доктором философских наук и профессором Центра проектной деятельности Владимиром Никольским, а также главой комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»).