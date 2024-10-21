ВЦИОМ: 48% россиян не поддерживают штрафы за пропаганду идей чайлдфри

17 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. В поддержку инициативы высказались 388 депутатов из 450, голосовавших против и воздержавшихся не было. Законопроект, в частности, предлагает внести дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), смены пола.