ВЦИОМ: 48% россиян не поддерживают штрафы за пропаганду идей чайлдфри
В российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% опрошенных выступают «за», а 48% высказались против инициативы. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в нем приняли участие 1600 человек.
49% опрошенных россиян заявили, что наслышаны о рассмотрении в Госдуме законопроекта о введении штрафов за пропаганду идей чайлдфри. Из них 23% знают об этом хорошо, 26% – поверхностно. Вторая половина россиян (51%) сообщили, что ничего не знают об этом.
Наибольшая часть опрошенных (41%) считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. При этом почти равные доли респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы и больше вреда (25% и 24% соответственно).
«Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», – говорится в итогах опроса ВЦИОМа.
17 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. В поддержку инициативы высказались 388 депутатов из 450, голосовавших против и воздержавшихся не было. Законопроект, в частности, предлагает внести дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), смены пола.