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ВЦИОМ: 48% россиян не поддерживают штрафы за пропаганду идей чайлдфри

Ведомости

В российском обществе нет консенсуса по вопросу штрафов за пропаганду идей чайлдфри: 44% опрошенных выступают «за», а 48% высказались против инициативы. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в нем приняли участие 1600 человек.

49% опрошенных россиян заявили, что наслышаны о рассмотрении в Госдуме законопроекта о введении штрафов за пропаганду идей чайлдфри. Из них 23% знают об этом хорошо, 26% – поверхностно. Вторая половина россиян (51%) сообщили, что ничего не знают об этом.

Наибольшая часть опрошенных (41%) считают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри не принесет ни пользы, ни вреда обществу. При этом почти равные доли респондентов считают, что такие меры принесут больше пользы и больше вреда (25% и 24% соответственно).

«Есть все основания полагать, что введение штрафов не встретит широкой общественной поддержки, ведь значительная часть россиян (66%) сомневается в эффективности и целесообразности таких мер», – говорится в итогах опроса ВЦИОМа.

17 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении штрафов за пропаганду чайлдфри. В поддержку инициативы высказались 388 депутатов из 450, голосовавших против и воздержавшихся не было. Законопроект, в частности, предлагает внести дополнения в шесть действующих федеральных законов, предусматривающих в том числе запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), смены пола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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