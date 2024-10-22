При столкновении двух поездов в Уэльсе погиб человек

Авария произошла вечером 21 октября в районе деревни Лланбринмэр. Компании Network Rail и Transport for Wales уточнили, что один поезд направлялся из города Шрусбери в Аберистуит, другой следовал из Махинлет в Шрусбери. В полиции сообщили о гибели одного пассажира. Еще 15 человек попали в больницу, полученные травмы, как уточняется, не представляют угрозы для жизни. Остальных пассажиров эвакуировали.