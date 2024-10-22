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При столкновении двух поездов в Уэльсе погиб человек

Ведомости

В Великобритании в результате столкновения двух поездов погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщает Sky News со ссылкой на полицию в Уэльсе.

Авария произошла вечером 21 октября в районе деревни Лланбринмэр. Компании Network Rail и Transport for Wales уточнили, что один поезд направлялся из города Шрусбери в Аберистуит, другой следовал из Махинлет в Шрусбери. В полиции сообщили о гибели одного пассажира. Еще 15 человек попали в больницу, полученные травмы, как уточняется, не представляют угрозы для жизни. Остальных пассажиров эвакуировали.

На место аварии вылетел вертолет, также были направлены парамедики, пожарные, спасатели и полицейские, пишет Sky News. Движение поездов после инцидента закрыли.

Летом 2023 г. на востоке Индии столкнулись два поезда. Тогда погибли более 300 человек, писало Associated Press. В июле этого года в Волгоградской области пассажирский поезд №491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом», пострадали 30 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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