При столкновении двух поездов в Уэльсе погиб человек
В Великобритании в результате столкновения двух поездов погиб один человек, еще 15 пострадали, сообщает Sky News со ссылкой на полицию в Уэльсе.
Авария произошла вечером 21 октября в районе деревни Лланбринмэр. Компании Network Rail и Transport for Wales уточнили, что один поезд направлялся из города Шрусбери в Аберистуит, другой следовал из Махинлет в Шрусбери. В полиции сообщили о гибели одного пассажира. Еще 15 человек попали в больницу, полученные травмы, как уточняется, не представляют угрозы для жизни. Остальных пассажиров эвакуировали.
На место аварии вылетел вертолет, также были направлены парамедики, пожарные, спасатели и полицейские, пишет Sky News. Движение поездов после инцидента закрыли.
Летом 2023 г. на востоке Индии столкнулись два поезда. Тогда погибли более 300 человек, писало Associated Press. В июле этого года в Волгоградской области пассажирский поезд №491, следовавший по маршруту Казань – Адлер, столкнулся с «Камазом», пострадали 30 человек.