Суд арестовал задержанных в Курской области семерых военнослужащих ВСУ

По данным следствия, в начале августа 2024 г. обвиняемые, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, незаконно пересекли госграницу. На территории Кореневского района Курской области они, в частности, дестабилизировали деятельность органов государственной власти и открывали огонь на поражение – как по военнослужащим Вооруженных сил России, так и по мирному населению.