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Суд арестовал задержанных в Курской области семерых военнослужащих ВСУ

Ведомости

Суд арестовал семь военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанных в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Уголовное дело расследуется в отношении военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны: Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовка. Они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: террористический акт, незаконное хранение и ношение оружия, а также незаконное пересечение государственной границы РФ.

По данным следствия, в начале августа 2024 г. обвиняемые, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, незаконно пересекли госграницу. На территории Кореневского района Курской области они, в частности, дестабилизировали деятельность органов государственной власти и открывали огонь на поражение – как по военнослужащим Вооруженных сил России, так и по мирному населению.

Обвиняемые задержаны. По ходатайству военных следственных органов СК РФ суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Бои в Курской области идут более двух месяцев – с 6 августа. По последним данным от Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь и др. Специалисты Российского Красного Креста помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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