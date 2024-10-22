Суд арестовал задержанных в Курской области семерых военнослужащих ВСУ
Суд арестовал семь военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанных в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
Уголовное дело расследуется в отношении военнослужащих 202 батальона 103 бригады территориальной обороны: Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовка. Они подозреваются в совершении преступлений, которые предусмотрены рядом статей: террористический акт, незаконное хранение и ношение оружия, а также незаконное пересечение государственной границы РФ.
По данным следствия, в начале августа 2024 г. обвиняемые, имея при себе автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие, незаконно пересекли госграницу. На территории Кореневского района Курской области они, в частности, дестабилизировали деятельность органов государственной власти и открывали огонь на поражение – как по военнослужащим Вооруженных сил России, так и по мирному населению.
Обвиняемые задержаны. По ходатайству военных следственных органов СК РФ суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
Бои в Курской области идут более двух месяцев – с 6 августа. По последним данным от Минобороны, подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь и др. Специалисты Российского Красного Креста помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в регионе.