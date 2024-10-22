Что известно о боях в Курской области на 22 октября

ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что устроивших бунт военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины «в наказание» перебросили в Курскую область. Испанская газета El Pais со ссылкой на офицера 119-й бригады также писала, что 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны перевели в Сумскую область после бунта в ДНР. По словам источника издания, они отказались выполнять приказ и были переведены в Сумы, откуда было направлено украинское вторжение в Курскую область.