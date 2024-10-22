Что известно о боях в Курской области на 22 октября

Что известно о боях в Курской области на 22 октябряРоссийские военные отразили две контратаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Курском направлении больше 340 человек. Специалисты Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в регионе.
«Ведомости» собрали последние сообщения о том, что известно о ситуации в приграничье на 22 октября.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север», сообщило Министерство обороны РФ, продолжили наступление в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово и Черкасская Конопелька. Группировка отразила две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и раненными. Российские военные уничтожили украинский танк и три американских боевых машин пехоты Bradley.
Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в районах населенных пунктов Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.
По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, включая три БМП Bradley, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 октября уничтожили 18 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать регионы РФ. Два из них – в небе над Курской областью.
ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что устроивших бунт военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины «в наказание» перебросили в Курскую область. Испанская газета El Pais со ссылкой на офицера 119-й бригады также писала, что 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны перевели в Сумскую область после бунта в ДНР. По словам источника издания, они отказались выполнять приказ и были переведены в Сумы, откуда было направлено украинское вторжение в Курскую область.
Помощь жителям Курской области
Специалисты Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в Курской области. По данным РКК, установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1073 лицами, из которых 860 гражданских и 213 военнослужащих. Всего принято 5631 обращение о розыске лиц, с которыми потеряна связь. Организации также поступило 7717 обращений по вопросам оказания психологической поддержи в связи с ситуацией в регионе.
Также 22 октября курское правительство сообщило, что РКК выдаст сертификаты на приобретение предметов первой необходимости пострадавшим от обстрелов, эвакуированным из приграничных территорий Курской области. Получить ваучеры можно будет с ноября в региональном отделении РКК в Курске.
Что рассказали власти региона
Министр по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирина Мусьял сообщила, что 18 объектов культурного наследия Курской области получили повреждения в результате обстрелов ВСУ. Всего, по ее словам, на территории девяти муниципальных образований Курской области, где прошла полная или частичная эвакуация, расположен 1041 объект культурного наследия, пишет ТАСС.