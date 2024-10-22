Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Что известно о боях в Курской области на 22 октября

Российские военные отразили две контратаки ВСУ
Дарья Снегова
Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на Курском направлении больше 340 человек. Специалисты Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в регионе.

«Ведомости» собрали последние сообщения о том, что известно о ситуации в приграничье на 22 октября.

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север», сообщило Министерство обороны РФ, продолжили наступление в районах населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Свердликово и Черкасская Конопелька. Группировка отразила две контратаки противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях и Николаево-Дарьино. ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и раненными. Российские военные уничтожили украинский танк и три американских боевых машин пехоты Bradley.

Армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

В Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в районах населенных пунктов Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.

По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, пять боевых машин пехоты, включая три БМП Bradley, а также пять артиллерийских орудий, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 октября уничтожили 18 украинских беспилотников, пытавшихся атаковать регионы РФ. Два из них – в небе над Курской областью.

ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил, что устроивших бунт военнослужащих 116-й бригады территориальной обороны Украины «в наказание» перебросили в Курскую область. Испанская газета El Pais со ссылкой на офицера 119-й бригады также писала, что 116-ю отдельную бригаду территориальной обороны перевели в Сумскую область после бунта в ДНР. По словам источника издания, они отказались выполнять приказ и были переведены в Сумы, откуда было направлено украинское вторжение в Курскую область.

Помощь жителям Курской области

Специалисты Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуации в Курской области. По данным РКК, установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1073 лицами, из которых 860 гражданских и 213 военнослужащих. Всего принято 5631 обращение о розыске лиц, с которыми потеряна связь. Организации также поступило 7717 обращений по вопросам оказания психологической поддержи в связи с ситуацией в регионе.

Также 22 октября курское правительство сообщило, что РКК выдаст сертификаты на приобретение предметов первой необходимости пострадавшим от обстрелов, эвакуированным из приграничных территорий Курской области. Получить ваучеры можно будет с ноября в региональном отделении РКК в Курске.

Что рассказали власти региона

Министр по государственной охране объектов культурного наследия региона Ирина Мусьял сообщила, что 18 объектов культурного наследия Курской области получили повреждения в результате обстрелов ВСУ. Всего, по ее словам, на территории девяти муниципальных образований Курской области, где прошла полная или частичная эвакуация, расположен 1041 объект культурного наследия, пишет ТАСС.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных