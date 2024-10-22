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Российский Красный Крест помог найти в Курской области более 1000 человек

Ведомости

Специалисты Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуацией в Курской области. Об этом сообщила организация в своем Telegram-канале.

По данным РКК, установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1073 лицами, из которых 860 гражданских и 213 военнослужащих. Всего принято 5631 обращение о розыске лиц, с которыми потеряна связь.

Организации также поступило 7717 звонков, совершенных для оказания психологической поддержи и уточнения информации по подданым обращениям.

14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Более 100 000 жителей региона разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. По словам омбудсмена, украинские военные насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, родственники пытаются их найти.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся бои между российскими и украинскими военными. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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