Российский Красный Крест помог найти в Курской области более 1000 человек
Специалисты Российского Красного Креста (РКК) помогли найти более 1000 человек, связь с которыми была потеряна из-за чрезвычайной ситуацией в Курской области. Об этом сообщила организация в своем Telegram-канале.
По данным РКК, установлена судьба и восстановлена семейная связь с 1073 лицами, из которых 860 гражданских и 213 военнослужащих. Всего принято 5631 обращение о розыске лиц, с которыми потеряна связь.
Организации также поступило 7717 звонков, совершенных для оказания психологической поддержи и уточнения информации по подданым обращениям.
14 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что по данным МЧС РФ, из Курской области были эвакуированы 112 337 человек. Более 100 000 жителей региона разместились самостоятельно у родственников и знакомых. Остальных поместили в пункты временного размещения (ПВР), лечебные и социальные учреждения, детские лагеря в России. По словам омбудсмена, украинские военные насильно вывезли более 1000 жителей Курской области. О судьбе этих людей ничего не известно, родственники пытаются их найти.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся бои между российскими и украинскими военными. В регионе действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера.