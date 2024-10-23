Минобороны требует взыскать с разработчика снарядов и орудий 29 млн рублей

Целью его создания было объединение в одной организации научных исследований и разработок по модернизации состоящих на вооружении и созданию новых образцов артиллерийских боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны институт в сжатые сроки создал новые более мощные боеприпасы. После войны в институте эти работы продолжились. За годы своего существования там было разработано более 1000 различных образцов.