Минобороны требует взыскать с разработчика снарядов и орудий 29 млн рублей
Министерство обороны РФ требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В.В. Бахирева, разрабатывающего снаряды и артиллерию, 29,33 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.
Всего в суд поступили три иска от Минобороны к АО «НИМИ им. В.В. Бахирева». Суть исковых требований не раскрывается.
По данным источника, знакомого с материалами дела, часть требований связаны с недовольством Минобороны модернизацией вооружений для нужд ВС РФ.
Московское НИМИ им В.В. Бахирева занимается выполнением государственных программ вооружения, государственного оборонного заказа, реализацией задач военно-технической политики России с иностранными государствами. Ведет историю от 1932 г., когда на базе завода №75 по решению Совета народных комиссаров России был образован Научно-исследовательский снарядный институт (НИСИ).
Целью его создания было объединение в одной организации научных исследований и разработок по модернизации состоящих на вооружении и созданию новых образцов артиллерийских боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны институт в сжатые сроки создал новые более мощные боеприпасы. После войны в институте эти работы продолжились. За годы своего существования там было разработано более 1000 различных образцов.