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Минобороны требует взыскать с разработчика снарядов и орудий 29 млн рублей

Ведомости

Министерство обороны РФ требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В.В. Бахирева, разрабатывающего снаряды и артиллерию, 29,33 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Москвы.

Всего в суд поступили три иска от Минобороны к АО «НИМИ им. В.В. Бахирева». Суть исковых требований не раскрывается.

По данным источника, знакомого с материалами дела, часть требований связаны с недовольством Минобороны модернизацией вооружений для нужд ВС РФ.

Московское НИМИ им В.В. Бахирева занимается выполнением государственных программ вооружения, государственного оборонного заказа, реализацией задач военно-технической политики России с иностранными государствами. Ведет историю от 1932 г., когда на базе завода №75 по решению Совета народных комиссаров России был образован Научно-исследовательский снарядный институт (НИСИ).

Целью его создания было объединение в одной организации научных исследований и разработок по модернизации состоящих на вооружении и созданию новых образцов артиллерийских боеприпасов. В годы Великой Отечественной войны институт в сжатые сроки создал новые более мощные боеприпасы. После войны в институте эти работы продолжились. За годы своего существования там было разработано более 1000 различных образцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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