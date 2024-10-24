Суд приговорил последнего участника попытки подрыва здания ФСБ к 14 годам

23 октября 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд в Москве начал слушания по делу против шестерых террористов ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ ), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 г. Боевики весной 2022 г. создали террористическое сообщество «под патронажем нескольких группировок», связанных с ИГИЛ. После взрыва здания ФСБ на Лубянке они планировали потребовать вывода российских войск с территории Сирии. Роль смертника была отведена гражданину Таджикистана 23-летнему Абдукоиру Тоирову. Боевиков задержали в апреле 2022 г. Пятеро из них являются гражданами Таджикистана, шестой родился в Дагестане. «Известия» тогда писали, что в деле есть и седьмой фигурант, который признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось отдельно.