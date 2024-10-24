Суд приговорил последнего участника попытки подрыва здания ФСБ к 14 годам
2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина Таджикистана Акмалджона Ахророва к 14 годам колонии по делу о попытке подрыва здания ФСБ в 2022 г. Об этом пишет ТАСС.
Согласно приговору суда, Ахроров проведет в тюрьме первые три года, а оставшиеся 11 лет – в исправительной колонии строгого режима.
Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.5 УК РФ (финансирование терроризма). Всего в рамках расследования этого уголовного дела было установлено девять фигурантов. Двое из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличили всех участников террористического сообщества, один признал вину полностью, еще двое – частично.
23 октября 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд в Москве начал слушания по делу против шестерых террористов ИГИЛ («Исламское государство»,