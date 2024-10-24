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Суд приговорил последнего участника попытки подрыва здания ФСБ к 14 годам

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил гражданина Таджикистана Акмалджона Ахророва к 14 годам колонии по делу о попытке подрыва здания ФСБ в 2022 г. Об этом пишет ТАСС.

Согласно приговору суда, Ахроров проведет в тюрьме первые три года, а оставшиеся 11 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Ахророва признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.5 УК РФ (финансирование терроризма). Всего в рамках расследования этого уголовного дела было установлено девять фигурантов. Двое из них заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличили всех участников террористического сообщества, один признал вину полностью, еще двое – частично.

23 октября 2023 г. 2-й Западный окружной военный суд в Москве начал слушания по делу против шестерых террористов ИГИЛ («Исламское государство», организация признана террористической и запрещена в РФ), которые планировали взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 г. Боевики весной 2022 г. создали террористическое сообщество «под патронажем нескольких группировок», связанных с ИГИЛ. После взрыва здания ФСБ на Лубянке они планировали потребовать вывода российских войск с территории Сирии. Роль смертника была отведена гражданину Таджикистана 23-летнему Абдукоиру Тоирову. Боевиков задержали в апреле 2022 г. Пятеро из них являются гражданами Таджикистана, шестой родился в Дагестане. «Известия» тогда писали, что в деле есть и седьмой фигурант, который признал вину и заключил сделку со следствием. Его дело рассматривалось отдельно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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