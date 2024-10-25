Бывшего и нынешнего замглавы Минэнерго подозревают в хищении 175 млн рублей

Мочальников работает в Минэнерго с 2014 г. На посту замминистра он, как и в свое время Яновский, курирует угольную промышленность и международное сотрудничество, у него в подчинении находятся два соответствующих департамента. До работы в министерстве Мочальников занимал руководящие должности в компаниях «Алтай-кокс» (Алтайский край), «Исконо» (Москва) и в Российской топливной компании (Москва). В 2014 г. он возглавил департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго. В этой должности он проработал около восьми лет и в апреле 2022 г. был назначен заместителем министра вместо Петра Бобылева. Бобылев сменил на посту замминистра Яновского в октябре 2021 г., но проработал в этой должности только до апреля, после чего возглавил департамент развития угольной промышленности Минэнерго.