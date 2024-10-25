Бывшего и нынешнего замглавы Минэнерго подозревают в хищении 175 млн рублей
Бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский и действующий замминистра энергетики Сергей Мочальников подозреваются в причастности к хищению более 175 млн рублей. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в МВД. Меру пресечения им будут избирать 25 октября в Никулинском суде Москвы.
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео с задержанием Мочальникова. По ее словам, задержаны действующий и бывший заместители министра энергетики, а также два заместителя директора бюджетного учреждения. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Мочальников также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) было возбуждено в июне 2024 г. на основании материалов, в сборе которых участвовали правоохранительные и контрольно-надзорные органы, а также Минэнерго.
Волк уточнила, что, по предварительным данным, с 2014 по 2023 г. должностные лица Минэнерго заключили с подконтрольными организациями ряд контрактов, которые предусматривали выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов. Фактически работы были проведены не в полном объеме. Акты их приемки и экспертные заключения подписали представители Минэнерго России и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе дальнейшей работы оперативники установили возможную причастность к хищениям в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства. В отношении заместителя министра возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК PФ.
24 октября в министерстве энергетики «Ведомостям» подтвердили, что в отношении сотрудников ведомства проводятся следственные действия. МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реструктуризации угольной промышленности.
Яновский работал в Минэнерго более 20 лет. В 2002 г. он стал представителем государства в совете директоров РАО «ЕЭС России». В 2004 г. возглавил департамент топливно-энергетического комплекса, а затем – департамент государственной энергетической политики Министерства промышленности и энергетики России. В 2007 г. занял пост замминистра промышленности и энергетики, с 2008 по 2021 г. был замминистра энергетики. В этой должности он курировал угольную отрасль и международное сотрудничество. Яновский ушел из министерства в связи с переходом на другую работу. В 2021 г. он был назначен помощником руководителя администрации президента РФ. В администрации курировал работу президентской комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Сейчас занимает должность первого вице-президента Академии горных наук.
Мочальников работает в Минэнерго с 2014 г. На посту замминистра он, как и в свое время Яновский, курирует угольную промышленность и международное сотрудничество, у него в подчинении находятся два соответствующих департамента. До работы в министерстве Мочальников занимал руководящие должности в компаниях «Алтай-кокс» (Алтайский край), «Исконо» (Москва) и в Российской топливной компании (Москва). В 2014 г. он возглавил департамент угольной и торфяной промышленности Минэнерго. В этой должности он проработал около восьми лет и в апреле 2022 г. был назначен заместителем министра вместо Петра Бобылева. Бобылев сменил на посту замминистра Яновского в октябре 2021 г., но проработал в этой должности только до апреля, после чего возглавил департамент развития угольной промышленности Минэнерго.