«Авангард народной воли» внесен в перечень террористов и экстремистов

6 июня Центральный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела лиц, обвиняемых в участии в «Авангарде народной воли», сообщал «Коммерсантъ». По версии следствия, террористическое сообщество действовало в период с 2021 по 2022 г. Его целью было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.