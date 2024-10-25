«Авангард народной воли» внесен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес террористическое сообщество «Авангард народной воли» в перечень террористов и экстремистов, следует из обновленного перечня ведомства.
В список также вошли террористическое сообщество, которое создали сотрудники главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, действовавшее в Энергодаре Запорожской области, подразделения специального назначения украинского МВД «Днепр-1» и «Джамаат (организация признана террористической и запрещена в РФ)».
5 октября ФСБ России внесла в единый список террористических организаций, в том числе иностранных и международных, «Авангард народной воли». Решение о внесении группировки в перечень вынес Центральный окружной военный суд.
6 июня Центральный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела лиц, обвиняемых в участии в «Авангарде народной воли», сообщал «Коммерсантъ». По версии следствия, террористическое сообщество действовало в период с 2021 по 2022 г. Его целью было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.
24 сентября ФСБ добавила в единый список террористических организаций террористическое сообщество, созданное сотрудниками ГУР минобороны Украины, действовавшее в Энергодаре Запорожской области.