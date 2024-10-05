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ФСБ добавила «Авангард народной воли» в перечень террористических организаций

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России внесла в единый список террористических организаций, в том числе иностранных и международных, террористическое сообщество «Авангард народная воля», следует из перечня на сайте ведомства.

«Концепция А. Н. В. (Авангард народной воли)» – говорится в списке под №55.

Решение о внесении группировки в список вынес Центральный окружной военный суд, приговор вступил в силу 20 августа.

6 июня Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению уголовного дела лиц, обвиняемых в участии в «Авангарде народной воли», писал «Коммерсантъ».

По версии следствия, террористическое сообщество действовало в период с 2021 по 2022 гг. Целью «Авангарда народной воли» было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.

24 сентября ФСБ добавила в единый список террористических организаций террористическое сообщество, которое создали сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, действовавшее в Энергодаре Запорожской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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