ФСБ добавила «Авангард народной воли» в перечень террористических организаций
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России внесла в единый список террористических организаций, в том числе иностранных и международных, террористическое сообщество «Авангард народная воля», следует из перечня на сайте ведомства.
«Концепция А. Н. В. (Авангард народной воли)» – говорится в списке под №55.
Решение о внесении группировки в список вынес Центральный окружной военный суд, приговор вступил в силу 20 августа.
6 июня Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению уголовного дела лиц, обвиняемых в участии в «Авангарде народной воли», писал «Коммерсантъ».
По версии следствия, террористическое сообщество действовало в период с 2021 по 2022 гг. Целью «Авангарда народной воли» было совершение терактов на территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской и Свердловской областей.
24 сентября ФСБ добавила в единый список террористических организаций террористическое сообщество, которое создали сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, действовавшее в Энергодаре Запорожской области.