ФСБ обновила перечень террористических организаций

24 сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02». По данным ведомства, фонд распространяет в сети лживую информацию о проведении специальной военной операции, а также сообщения, дискредитирующие политику руководства России, призывы к терроризму. Объединение сотрудничает с организациями «Легион свобода России» и «Айдар» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ) , оказывая им военную и гуманитарную поддержку.