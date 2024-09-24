ФСБ обновила перечень террористических организаций
Единый список террористических организаций, в том числе иностранных и международных, был расширен, следует из данных сайта Федеральной службы безопасности (ФСБ).
В перечень под №54 добавлено террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки минобороны Украины, действовавшее в Энергодаре Запорожской области. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд, приговор вступил в силу 5 сентября.
24 сентября Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации «Фонд 24.02». По данным ведомства, фонд распространяет в сети лживую информацию о проведении специальной военной операции, а также сообщения, дискредитирующие политику руководства России, призывы к терроризму. Объединение сотрудничает с организациями «Легион свобода России» и «Айдар»