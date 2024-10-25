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Минтранс предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Ведомости

Минтранс РФ предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам почти в шесть раз: с 1500 до 10 000 руб. для легкового транспорта, а также с 5000 до 30 000 руб. для грузового транспорта и автобусов. Это следует из проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ, которое подготовило ведомство. Сейчас документ проходит публичное обсуждение.

Министерство также предлагает установить штраф в размере 50 000 руб. за неоплату проезда грузового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по платным дорогам общего пользования федерального значения. Кроме того, законопроектом предусматривается отмена 50%-й скидки при оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении. В случае утверждения документ может вступить в силу с 1 сентября 2025 г.

Закон, по которому в России начали действовать скидки на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2023 г. Согласно тексту документа, скидка в размере 50% действует в течение 20 дней. Она распространяется на штрафы за неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также по частным автомобильным дорогам общего пользования. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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