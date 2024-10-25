Минтранс предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Закон, по которому в России начали действовать скидки на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2023 г. Согласно тексту документа, скидка в размере 50% действует в течение 20 дней. Она распространяется на штрафы за неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также по частным автомобильным дорогам общего пользования. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.