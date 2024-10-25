Минтранс предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Минтранс РФ предложил повысить штрафы за неоплату проезда по платным дорогам почти в шесть раз: с 1500 до 10 000 руб. для легкового транспорта, а также с 5000 до 30 000 руб. для грузового транспорта и автобусов. Это следует из проекта федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ, которое подготовило ведомство. Сейчас документ проходит публичное обсуждение.
Министерство также предлагает установить штраф в размере 50 000 руб. за неоплату проезда грузового транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, по платным дорогам общего пользования федерального значения. Кроме того, законопроектом предусматривается отмена 50%-й скидки при оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении. В случае утверждения документ может вступить в силу с 1 сентября 2025 г.
Закон, по которому в России начали действовать скидки на штрафы за неоплату проезда по платным дорогам, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля 2023 г. Согласно тексту документа, скидка в размере 50% действует в течение 20 дней. Она распространяется на штрафы за неоплату проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, а также по частным автомобильным дорогам общего пользования. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.