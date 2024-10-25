Суд дал реальные сроки четверым фигурантам дела хакерской группировки REvil
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал Артема Заеца, Алексея Малоземова, Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова виновными в неправомерном обороте средств платежа, а последних двоих также в использовании и распространении вредоносных программ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Следствие связывает фигурантов с хакерской группировкой REvil. Заец и Малоземов получили четыре с половиной года и пять лет в колонии общего режима соответственно, Хансвяров и Пузыревский – пять с половиной и шесть лет. Все они вину не признали, пишет «Коммерсантъ».
В январе 2022 г. Федеральная служба безопасности России по запросу США задержала 14 членов хакерской группировки REvil, которые подозревались в хищении денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса.
В США утверждали, что REvil, также известная как Sodinokibi, несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Среди жертв хакеров назывались разработчик программного обеспечения Kaseya, бразильская мясоперерабатывающая компания JBS и тайваньская Quanta Computer.