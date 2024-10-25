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Суд дал реальные сроки четверым фигурантам дела хакерской группировки REvil

Ведомости

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал Артема Заеца, Алексея Малоземова, Даниила Пузыревского и Руслана Хансвярова виновными в неправомерном обороте средств платежа, а последних двоих также в использовании и распространении вредоносных программ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следствие связывает фигурантов с хакерской группировкой REvil. Заец и Малоземов получили четыре с половиной года и пять лет в колонии общего режима соответственно, Хансвяров и Пузыревский – пять с половиной и шесть лет. Все они вину не признали, пишет «Коммерсантъ».

В январе 2022 г. Федеральная служба безопасности России по запросу США задержала 14 членов хакерской группировки REvil, которые подозревались в хищении денег у зарубежных компаний с помощью вредоносного ПО. Сотрудники ФСБ изъяли по 25 адресам свыше 515 млн руб., в том числе в криптовалюте, а также компьютерную технику и 20 автомобилей премиум-класса.

В США утверждали, что REvil, также известная как Sodinokibi, несет ответственность за кибератаки с применением вирусов-вымогателей. Среди жертв хакеров назывались разработчик программного обеспечения Kaseya, бразильская мясоперерабатывающая компания JBS и тайваньская Quanta Computer.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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