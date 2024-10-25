Суд дал реальные сроки четверым фигурантам дела хакерской группировки REvil

Следствие связывает фигурантов с хакерской группировкой REvil. Заец и Малоземов получили четыре с половиной года и пять лет в колонии общего режима соответственно, Хансвяров и Пузыревский – пять с половиной и шесть лет. Все они вину не признали, пишет «Коммерсантъ».