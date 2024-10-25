СМИ: в Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II
В Москве полиция начала проверку после заявления о подмене указа императора Петра II, хранившегося в Российском военно-историческом архиве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, в полицию поступило заявление о том, что неизвестные подменили указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, подписанный им 9 сентября 1727 г. Подмененный документ является одним из первых указов императора.
«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что подделку заметила замдиректора архива Василиса Денисова.
18 октября официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники итальянских правоохранительных органов передали России похищенную в 1995 г. виолончель XVII в. работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери. Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. В 2018 г. инструмент обнаружили на аукционных торгах во Франции. Виолончель перевезли в Италию, а после экспертной оценки – отправили в Россию.