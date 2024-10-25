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СМИ: в Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II

Ведомости

В Москве полиция начала проверку после заявления о подмене указа императора Петра II, хранившегося в Российском военно-историческом архиве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, в полицию поступило заявление о том, что неизвестные подменили указ Петра II в Военную коллегию об отстранении Егора Фаминцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Георгия Урусова, подписанный им 9 сентября 1727 г. Подмененный документ является одним из первых указов императора.

«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что подделку заметила замдиректора архива Василиса Денисова.

18 октября официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники итальянских правоохранительных органов передали России похищенную в 1995 г. виолончель XVII в. работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери. Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. В 2018 г. инструмент обнаружили на аукционных торгах во Франции. Виолончель перевезли в Италию, а после экспертной оценки – отправили в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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