СМИ: в Российском военно-историческом архиве подменили указ Петра II

18 октября официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк рассказала, что сотрудники итальянских правоохранительных органов передали России похищенную в 1995 г. виолончель XVII в. работы итальянского мастера Джованни Батиста Роджери. Инструмент принадлежит Российскому национальному музею музыки. Он был похищен в 1995 г. у музыканта, которому передавался во временное пользование. В 2018 г. инструмент обнаружили на аукционных торгах во Франции. Виолончель перевезли в Италию, а после экспертной оценки – отправили в Россию.