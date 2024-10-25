Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет при их очном обучении
Министерство юстиции предложило платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет при условии, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Это следует из проекта закона, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Минюст предлагает дополнить закон «Об исполнительном производстве» новой статьей «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с обучением». Согласно положению, родители будут обязаны содержать своих детей, обучающихся очно, до конца периода обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста.
Под эту категорию также подпадают дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам общего или среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет. В пояснительной записке отмечается, что возможность получения алиментов от родителей по достижении ребенком совершеннолетия в период обучения предусмотрена в ряде зарубежных стран. В их числе Германия, Казахстан, Эстония, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.
В пояснительной записке также утверждается, что предлагаемая мера обеспечит материальную поддержку совершеннолетних трудоспособных детей, равномерно распределит между родителями бремя содержания в период обучения ребенка и поспособствует реализации права на образование, полноценную учебу.
Ведомство предлагает установить административную ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин и уголовную ответственность в случае, если это нарушение совершено неоднократно. Предполагается, что к уголовной ответственности должника будут привлекать, если алименты не выплачивались без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в тот период, когда родитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние.