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Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет при их очном обучении

Ведомости

Министерство юстиции предложило платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет при условии, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Это следует из проекта закона, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Минюст предлагает дополнить закон «Об исполнительном производстве» новой статьей «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с обучением». Согласно положению, родители будут обязаны содержать своих детей, обучающихся очно, до конца периода обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста.

Под эту категорию также подпадают дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам общего или среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет. В пояснительной записке отмечается, что возможность получения алиментов от родителей по достижении ребенком совершеннолетия в период обучения предусмотрена в ряде зарубежных стран. В их числе Германия, Казахстан, Эстония, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.

В пояснительной записке также утверждается, что предлагаемая мера обеспечит материальную поддержку совершеннолетних трудоспособных детей, равномерно распределит между родителями бремя содержания в период обучения ребенка и поспособствует реализации права на образование, полноценную учебу.

Ведомство предлагает установить административную ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин и уголовную ответственность в случае, если это нарушение совершено неоднократно. Предполагается, что к уголовной ответственности должника будут привлекать, если алименты не выплачивались без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в тот период, когда родитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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