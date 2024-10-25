Минюст предложил платить алименты детям до 23 лет при их очном обучении

Под эту категорию также подпадают дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам общего или среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет. В пояснительной записке отмечается, что возможность получения алиментов от родителей по достижении ребенком совершеннолетия в период обучения предусмотрена в ряде зарубежных стран. В их числе Германия, Казахстан, Эстония, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.