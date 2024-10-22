В Госдуме предложили при выплате пособий на детей учитывать обороты по счетам

Обороты граждан по счетам должны стать одним из критериев, определяющих их право на льготы, заявил в ходе заседания комитета по бюджету и налогам его глава депутат Андрей Макаров. В частности, такое правило можно было бы ввести при назначении единого пособия на детей. В Москве материальное положение семей, претендующих на поддержку от государства, оценивают в том числе по объемам оборотов средств на счетах, указал он. Эту практику в качестве эксперимента Макаров предложил внедрить в нескольких регионах с различным уровнем доходов населения и по итогам принять решение о том, как может работать такой критерий для всей страны. Он пояснил, что сейчас выплаты, предназначенные неимущим семьям, получают и те, у кого обороты по счетам составляют сотни миллионов рублей. И, по его словам, «это не единичный случай».