В Госдуме предложили при выплате пособий на детей учитывать обороты по счетам

В Госдуме предложили при выплате пособий на детей учитывать обороты по счетамЭто поможет снизить социальную несправедливость, считают депутаты
Обороты граждан по счетам должны стать одним из критериев, определяющих их право на льготы, заявил в ходе заседания комитета по бюджету и налогам его глава депутат Андрей Макаров. В частности, такое правило можно было бы ввести при назначении единого пособия на детей. В Москве материальное положение семей, претендующих на поддержку от государства, оценивают в том числе по объемам оборотов средств на счетах, указал он. Эту практику в качестве эксперимента Макаров предложил внедрить в нескольких регионах с различным уровнем доходов населения и по итогам принять решение о том, как может работать такой критерий для всей страны. Он пояснил, что сейчас выплаты, предназначенные неимущим семьям, получают и те, у кого обороты по счетам составляют сотни миллионов рублей. И, по его словам, «это не единичный случай».
«Для нас, вот для меня, например, это в первую очередь вопрос справедливости. Чистой социальной справедливости. Я даже сейчас не об эффективности расходов, а именно о справедливости. Почему? Вы знаете, мне показали данные, что люди при таких оборотах получают пособия, которые можно было бы направить тем, кто в них действительно нуждается, и при этом, заметьте, не работают», – сказал Макаров.