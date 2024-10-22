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В Госдуме предложили при выплате пособий на детей учитывать обороты по счетам

Это поможет снизить социальную несправедливость, считают депутаты
Ксения Котченко
Сейчас выплаты, предназначенные неимущим семьям, получают и те, у кого обороты по счетам составляют сотни миллионов рублей/ Freepik

Обороты граждан по счетам должны стать одним из критериев, определяющих их право на льготы, заявил в ходе заседания комитета по бюджету и налогам его глава депутат Андрей Макаров. В частности, такое правило можно было бы ввести при назначении единого пособия на детей. В Москве материальное положение семей, претендующих на поддержку от государства, оценивают в том числе по объемам оборотов средств на счетах, указал он. Эту практику в качестве эксперимента Макаров предложил внедрить в нескольких регионах с различным уровнем доходов населения и по итогам принять решение о том, как может работать такой критерий для всей страны. Он пояснил, что сейчас выплаты, предназначенные неимущим семьям, получают и те, у кого обороты по счетам составляют сотни миллионов рублей. И, по его словам, «это не единичный случай».

«Для нас, вот для меня, например, это в первую очередь вопрос справедливости. Чистой социальной справедливости. Я даже сейчас не об эффективности расходов, а именно о справедливости. Почему? Вы знаете, мне показали данные, что люди при таких оборотах получают пособия, которые можно было бы направить тем, кто в них действительно нуждается, и при этом, заметьте, не работают», – сказал Макаров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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