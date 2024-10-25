Суд назначил меру пресечения Гуфу по делу о грабеже

23 октября в подмосковной Апрелевке произошла драка с участием рэпера. Telegram-каналы писали, что Долматов отказался платить и устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщил, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. Сообщалось, что пострадавший был не при исполнении и не представился полицейским.