Суд назначил меру пресечения Гуфу по делу о грабеже
Наро-Фоминский городской суд избрал рэперу Гуфу (Алексей Долматов) меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката музыканта Сергея Жорина.
«Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии его под стражу. Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения», – сказал он.
ТАСС писал, что Долматову вменяется п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия). Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы. Кроме того, суд 25 октября назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий второму фигуранту дела Геворку Саруханяну.
23 октября в подмосковной Апрелевке произошла драка с участием рэпера. Telegram-каналы писали, что Долматов отказался платить и устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщил, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. Сообщалось, что пострадавший был не при исполнении и не представился полицейским.
На следующий день рэпер опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.