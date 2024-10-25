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Суд назначил меру пресечения Гуфу по делу о грабеже

Ведомости

Наро-Фоминский городской суд избрал рэперу Гуфу (Алексей Долматов) меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката музыканта Сергея Жорина.

«Суд отказал в ходатайстве следствия о взятии его под стражу. Мы благодарны суду и органам прокуратуры за объективность в вопросе избрания меры пресечения», – сказал он.

ТАСС писал, что Долматову вменяется п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия). Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы. Кроме того, суд 25 октября назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий второму фигуранту дела Геворку Саруханяну.

23 октября в подмосковной Апрелевке произошла драка с участием рэпера. Telegram-каналы писали, что Долматов отказался платить и устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео. Shot сообщил, что артист подрался с сотрудником патрульно-постовой службы и отобрал у него телефон. Сообщалось, что пострадавший был не при исполнении и не представился полицейским.

На следующий день рэпер опубликовал видео, в котором извинился за свой поступок перед сотрудниками, полицейскими, журналистами и родителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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