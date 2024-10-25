Кабмин проведет эксперимент по выдаче электронных подписей россиянам за рубежом
Правительство России проведет эксперимент по получению электронных подписей россиянами за рубежом, следует из постановления кабинета министров.
Эксперимент продлится с 1 ноября 2024 г. по 31 декабря 2025 г. в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил доложить о предварительных результатах эксперимента не позднее 1 октября 2025 г.
Электронная подпись – это информация в электронно-цифровой форме для определения и подтверждения личности автора подписи. Граждане России могут получить три вида электронных подписей – простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную.
Простая подпись подтверждает, что сообщение или документ подписаны конкретным человеком. Усиленная неквалифицированная подпись используется, если стороны заключили соглашение. Документы, подписанные от руки или с ее помощью, имеют равную юридическую силу. Усиленная квалифицированная подпись – цифровой аналог собственноручной подписи. Ей можно подписывать любые документы без предварительной договоренности с другой стороной.
19 апреля «Ведомости» писали, что МИД России предложил выдавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей гражданам России, которые живут в Армении, Киргизии, Казахстане и Узбекистане. В пояснительной записке отмечалось, что сейчас за пределами страны находится более 15 млн россиян, которые не могут обратиться за получением госуслуг, поскольку соответствующие сервисы не работают за пределами России.
Нововведение позволит дистанционно подтверждать учетную запись на «Госуслугах» и взаимодействовать с банками. Уточнялось, что мера направлена на защиту прав и свобод граждан России в условиях санкций.