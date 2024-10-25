Кабмин проведет эксперимент по выдаче электронных подписей россиянам за рубежом

19 апреля «Ведомости» писали, что МИД России предложил выдавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей гражданам России, которые живут в Армении, Киргизии, Казахстане и Узбекистане. В пояснительной записке отмечалось, что сейчас за пределами страны находится более 15 млн россиян, которые не могут обратиться за получением госуслуг, поскольку соответствующие сервисы не работают за пределами России.