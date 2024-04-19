МИД хочет разрешить живущим за рубежом россиянам получать электронные подписи
Министерство иностранных дел (МИД) РФ предложило выдавать квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей гражданам России, которые живут в Армении, Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Эксперимент предложено провести с 1 июля 2024 г. до 31 декабря 2025 г. Это следует из проекта постановления правительства РФ.
Мера направлена на защиту прав и свобод граждан России в условиях санкций. В пояснительной записке отмечается, что на данный момент за пределами страны находится более 15 млн россиян. Они не могут обратиться за получением государственных и муниципальных услуг, так как соответствующие сервисы не работают за пределами России. Нововведение позволит дистанционно подтверждать учетную запись на «Госуслугах» и взаимодействовать с банками.
Сертификаты можно будет получить в филиалах подведомственной структуры МИД в Армении и Киргизии, а также в представительствах Россотрудничества в Казахстане и Узбекистане. Заниматься изготовлением сертификатов электронных подписей будет АО «Аналитический центр». О результатах проекта правительству доложат к 1 октября 2025 г., после чего будет проведена оценка, стоит ли продолжать его и распространять действие на другие государства.
Электронная подпись – это информация в электронно-цифровой форме для определения и подтверждения личности автора подписи. Сейчас россияне могут получить три вида электронных подписей – простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную. Простая электронная подпись подтверждает, что сообщение или документ подписаны конкретным человеком. Усиленная неквалифицированная подпись (УНЭП) используется, если стороны заключили соглашение. Документы, подписанные от руки или с помощью УНЭП, имеют равную юридическую силу. Усиленная квалифицированная подпись – цифровой аналог собственноручной подписи. Ей можно подписывать любые документы без предварительной договорённости с другой стороной.
После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, в 2022 г. Россию покинули 668 400 человек. В конце 2023 г. «Известия» писали, что порядка 40% релокантов, которые уехали в 2022 г., вернулись в Россию.