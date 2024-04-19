МИД хочет разрешить живущим за рубежом россиянам получать электронные подписи

После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая – после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. По информации Росстата, в 2022 г. Россию покинули 668 400 человек. В конце 2023 г. «Известия» писали, что порядка 40% релокантов, которые уехали в 2022 г., вернулись в Россию.