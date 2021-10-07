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Электронную цифровую подпись зашьют в сим-карту

Это избавит россиян от необходимости лично посещать инстанции
Владислав Новый
Объем инвестиций для развития технологии будет зависеть от перечня услуг и требований со стороны регулятора / Getty Images

Минцифры сформировало рабочую группу для перехода на массовое использование россиянами технологии применения усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) на базе сим-карты. Речь идет об электронной подписи максимального на текущий момент класса защиты, сопоставимой по юридической силе с собственноручной. Об этом «Ведомостям» рассказали участники рабочей группы, в состав которой помимо чиновников Минцифры вошли представители ФСБ, операторов связи и научных организаций.

Участие в рабочей группе подтвердил директор департамента корпоративных коммуникаций МТС Алексей Меркутов: «Сейчас ведется диалог по архитектуре решения, срокам, требованиям к разработчику, от чего будет зависеть объем инвестиций. Очевидно, что стоимость сим-карты увеличится из-за использования более сложного чипсета».

«ВТБ получил приглашение и готовит предложения по составу участников данной рабочей группы, созданной Минцифры», – сообщила «Ведомостям» Ирина Петровская, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента управления и координации технологических изменений ВТБ.

«Ведомости» направили запросы в Минцифры и ФСБ России, к моменту сдачи номера ответов не поступило.

Tele2 неизвестно о создании такой рабочей группы, но представители компании участвовали в консультациях с регулятором по теме сим-карт с УКЭП, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

«Ростелекому» интересна тематика электронной цифровой подписи, заявил представитель компании, отметив, что преимуществами технологии УКЭП на сим-карте станет обеспечение высокого класса информационной безопасности: «Соответственно, использование технологии целесообразно при проведении наиболее критических и рискованных операций».

В «Мегафоне» от комментариев воздержались.

Какими бывают электронные подписи

Сейчас россияне могут получить три вида электронных подписей – простую, усиленную неквалифицированную и усиленную квалифицированную.

Простая электронная подпись, например, может использоваться для получения физическими лицами тех электронных услуг на портале mos.ru, для которых достаточно простой регистрации на нем – без подтверждения учетной записи. Простой электронной подписью также может считаться комбинация логина и пароля, с sms-кодом при входе в банк-клиент или при оплате услуг через мобильный банк. Усиленная неквалифицированная электронная подпись используется, к примеру, при оформлении в электронном виде кассовых документов, при взаимодействии физлиц с налоговой службой, при подписании документов в корпоративных информационных системах с сотрудниками или при покупке eSIM у некоторых операторов связи. Усиленная квалифицированная подпись обладает максимальной степенью юридической значимости и приравнивается к собственноручной подписи. Она позволяет бизнесу подавать отчетность в налоговую, подключаться к порталу госуслуг, к порталу системы маркировки «Честный знак», участвовать в электронных торгах и т. п. Сейчас УКЭП устанавливается на ПК, токен для нее хранится на USB-накопителе или смарт-карте.

По мнению Колесниковой, УКЭП на сим-карте будет возможно использовать при оказании государственных и банковских услуг, ведении налоговых операций, электронном документообороте, участии в электронных торгах, заключении сделок купли-продажи: «Фактически везде, где по закону сейчас требуется собственноручная подпись, аналогичная подписи на бумаге.

Единственное условие – контрагент должен согласиться принять такую подпись и реализовать техническую возможность на своей стороне».

В 2021 г. интерес к УКЭП вырос и у организаций, и у ИП, и у физлиц, отмечает Сергей Казаков, руководитель удостоверяющего центра «Контур». По его данным, на начало октября 2021 г. спрос на электронные подписи увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Мобильная подпись для масс

Внедрение технологии УКЭП на сим-карте потребует инвестиций со стороны оператора – основной упор будет делаться на безопасность решения и соответствие регуляторным нормам, утверждает Колесникова: «Инвестиции оператору потребуются для разработки и при необходимости внедрения в его инфраструктуру аппаратного комплекса для работы с такого рода картами и сервис-провайдерами».

По мнению представителя ВТБ, массовое применение технологии УКЭП в форм-факторе U-SIM для оказания государственных, муниципальных и коммерческих услуг возможно обеспечить при условии изменения действующих нормативных актов и поддержке регулятора: «Объем инвестиций для развития технологии будет зависеть от перечня услуг и требований со стороны регулятора, оценка объема инвестиций будет возможна после обсуждения вопросов применения технологии рабочей группой».

Светлана Белова, генеральный директор ООО «Системы управления идентификацией» (IDX), отметила, что сим-карта с УКЭП отличается от обычной сим-карты тем, что в ней используются российские криптографические алгоритмы, а в тех сим-картах, которые сейчас установлены в наших телефонах, применяется зарубежное шифрование.

Сим-карты с УКЭП разработал Институт точной механики и вычислительной техники РАН им. С. А. Лебедева, знает Белова. По ее словам, российское ПО пока устанавливается на иностранных чипах. Следующий шаг – это производство отечественных чипов для сим-карт и тогда уровень безопасности повышается еще на класс и это становится просто уже максимально возможным уровнем безопасности, говорит Белова.

Генеральный директор Института точной механики и вычислительной техники РАН им.  С. А. Лебедева профессор Александр Князев рассказал «Ведомостям», что его организация с 2014 г. занимается темой изменения механизма аутентификации абонентов сотовых сетей с переходом на отечественный криптографический алгоритм: «Эти изменения должны привести к тому, что, с одной стороны, отечественная криптография должна появиться в самой симке, а с другой – изменения должны произойти в ядре сети».

Тестирование SIM-карт с отечественными механизмами аутентификации, но без УКЭП, по словам Князева, сейчас ведется с оператором «Воентелеком» (в пресс-службе оператора не ответили на запрос «Ведомостей»).

Цена на новые SIM-карты будет определяться в значительной степени в зависимости от цены ОС, цены персонализации ПО, и цены самого чипа, считает Князев: «Для операторов цена SIM-карты возрастет, но не драматично, традиционно эти затраты будут учтены в услугах для потребителей сотовой связи».

По словам Князева, сейчас обсуждается производство 100-150 млн SIM-карт c УКЭП в год: «В таких SIM-картах на переходных этапах предполагается использование как использование импортных чипов, так и чипов разработанных в России, но произведенных на зарубежной фабрике. На завершающем этапе безусловно речь идет о переходе на отечественный чип».

В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что прорабатывают возможность производства чипов для SIM-карт с УКЭП на территории РФ: «При необходимости рассмотрим варианты субсидирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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