Электронную цифровую подпись зашьют в сим-карту

Простая электронная подпись, например, может использоваться для получения физическими лицами тех электронных услуг на портале mos.ru, для которых достаточно простой регистрации на нем – без подтверждения учетной записи. Простой электронной подписью также может считаться комбинация логина и пароля, с sms-кодом при входе в банк-клиент или при оплате услуг через мобильный банк. Усиленная неквалифицированная электронная подпись используется, к примеру, при оформлении в электронном виде кассовых документов, при взаимодействии физлиц с налоговой службой, при подписании документов в корпоративных информационных системах с сотрудниками или при покупке eSIM у некоторых операторов связи. Усиленная квалифицированная подпись обладает максимальной степенью юридической значимости и приравнивается к собственноручной подписи. Она позволяет бизнесу подавать отчетность в налоговую, подключаться к порталу госуслуг, к порталу системы маркировки «Честный знак», участвовать в электронных торгах и т. п. Сейчас УКЭП устанавливается на ПК, токен для нее хранится на USB-накопителе или смарт-карте.