Сбер запустил сервис для оформления онлайн-подписей дистанционно

Отмечается, что сразу после оформления онлайн-подписью можно подписывать 90% документов, в том числе договоры аренды недвижимости, оказания услуг и другие. После этого можно отправить ссылку на подписанный договор своему контрагенту любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или с помощью sms. В «Сбере» добавили, что все входящие документы подписываются бесплатно, оплата происходит за исходящие файлы.