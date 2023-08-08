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Сбер запустил сервис для оформления онлайн-подписей дистанционно

Ведомости

«Сбер» запустил сервис для физических лиц и самозанятых «Онлайн-подпись», позволяющий дистанционно выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись. Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

Весь функционал доступен по ссылке podpis.sber.ru. Документы и сама электронная подпись хранятся в зашифрованном виде в облачном хранилище, поэтому пользователям не понадобятся флеш-накопители и специальное ПО. 

Отмечается, что сразу после оформления онлайн-подписью можно подписывать 90% документов, в том числе договоры аренды недвижимости, оказания услуг и другие. После этого можно отправить ссылку на подписанный договор своему контрагенту любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или с помощью sms. В «Сбере» добавили, что все входящие документы подписываются бесплатно, оплата происходит за исходящие файлы. 

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Как сообщили в «Сбере», все документы, подписанные в сервисе «Онлайн-подпись», будут иметь юридическую силу, например в суде, налоговой инспекции. Также в сервисе можно проверить подписанные документы и подписи к ним.

«Сбер» осенью планирует начать установку новых терминалов оплаты с мультитач-экраном и камерой для оплаты по биометрии. Терминалы банка в магазинах будут заменены на модели с распознаванием лиц. Сейчас у «Сбера» около 2 млн терминалов по всей России. Для оплаты покупки нужно будет улыбнуться в камеру. Осенью 2023 г. планируется установить несколько тысяч первых установок новых терминалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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