Сбер запустил сервис для оформления онлайн-подписей дистанционно
«Сбер» запустил сервис для физических лиц и самозанятых «Онлайн-подпись», позволяющий дистанционно выпустить усиленную неквалифицированную электронную подпись. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Весь функционал доступен по ссылке podpis.sber.ru. Документы и сама электронная подпись хранятся в зашифрованном виде в облачном хранилище, поэтому пользователям не понадобятся флеш-накопители и специальное ПО.
Отмечается, что сразу после оформления онлайн-подписью можно подписывать 90% документов, в том числе договоры аренды недвижимости, оказания услуг и другие. После этого можно отправить ссылку на подписанный договор своему контрагенту любым удобным способом – по электронной почте, в мессенджере или с помощью sms. В «Сбере» добавили, что все входящие документы подписываются бесплатно, оплата происходит за исходящие файлы.
Как сообщили в «Сбере», все документы, подписанные в сервисе «Онлайн-подпись», будут иметь юридическую силу, например в суде, налоговой инспекции. Также в сервисе можно проверить подписанные документы и подписи к ним.
«Сбер» осенью планирует начать установку новых терминалов оплаты с мультитач-экраном и камерой для оплаты по биометрии. Терминалы банка в магазинах будут заменены на модели с распознаванием лиц. Сейчас у «Сбера» около 2 млн терминалов по всей России. Для оплаты покупки нужно будет улыбнуться в камеру. Осенью 2023 г. планируется установить несколько тысяч первых установок новых терминалов.