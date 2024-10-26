В Госдуму скоро внесут проект о запрете пропаганды деструктивной идеологии

Сейчас в законодательстве нет определения деструктивной идеологии, а также того, какие ее виды существуют, отметила Лантратова. В связи с этим многие группы в соцсетях не попадают под блокировку, при этом в интернете можно найти «огромное количество деструктивной идеологии». Речь идет о криминальных субкультурах, группах смерти, чайлдфри, вовлечении детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство, перечислила депутат.