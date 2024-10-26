В Госдуму скоро внесут проект о запрете пропаганды деструктивной идеологии
До конца сессии в Госдуму могут внести законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»).
«Такой законопроект у нас готовится, и, я думаю, в ближайшее время межфракционно он будет внесен в Государственную думу. <... > В этой сессии», – сказала она.
Сейчас в законодательстве нет определения деструктивной идеологии, а также того, какие ее виды существуют, отметила Лантратова. В связи с этим многие группы в соцсетях не попадают под блокировку, при этом в интернете можно найти «огромное количество деструктивной идеологии». Речь идет о криминальных субкультурах, группах смерти, чайлдфри, вовлечении детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство, перечислила депутат.
За последние несколько недель тема квадроберов неоднократно поднималась в Госдуме. Лантратова в начале октября сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Детей, копирующих поведение животных, она назвала жертвами пропаганды.
Квадробинг пока нельзя назвать отдельной субкультурой, отмечала детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Александра Бугаева. Для представителей субкультуры свойственны определенные нормы и ценности, а квадробинг – это, скорее, некое увлечение детей и подростков, отмечает эксперт. По ее словам, занятие сочетает в себе желание привлечь внимание и физическую активность, а тревогу стоит бить в том случае, если ребенок полностью погружен в увлечение и утрачивает контроль за временем.