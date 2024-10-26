Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуму скоро внесут проект о запрете пропаганды деструктивной идеологии

Ведомости

До конца сессии в Госдуму могут внести законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии, сообщила ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»).

«Такой законопроект у нас готовится, и, я думаю, в ближайшее время межфракционно он будет внесен в Государственную думу. <... > В этой сессии», – сказала она.

Сейчас в законодательстве нет определения деструктивной идеологии, а также того, какие ее виды существуют, отметила Лантратова. В связи с этим многие группы в соцсетях не попадают под блокировку, при этом в интернете можно найти «огромное количество деструктивной идеологии». Речь идет о криминальных субкультурах, группах смерти, чайлдфри, вовлечении детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство, перечислила депутат.

За последние несколько недель тема квадроберов неоднократно поднималась в Госдуме. Лантратова в начале октября сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Детей, копирующих поведение животных, она назвала жертвами пропаганды.

Квадробинг пока нельзя назвать отдельной субкультурой, отмечала детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Александра Бугаева. Для представителей субкультуры свойственны определенные нормы и ценности, а квадробинг – это, скорее, некое увлечение детей и подростков, отмечает эксперт. По ее словам, занятие сочетает в себе желание привлечь внимание и физическую активность, а тревогу стоит бить в том случае, если ребенок полностью погружен в увлечение и утрачивает контроль за временем.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных