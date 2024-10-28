Осужденный в России военнослужащий США Блэк отказался просить о помиловании

Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В мае он, по данным прокуратуры, во время ссоры с девушкой схватил ее за шею, что она восприняла как угрозу жизни, и украл 10 000 руб.