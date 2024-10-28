Осужденный в России военнослужащий США Блэк отказался просить о помиловании
Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого осудили во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил, что не будет просить о помиловании. Сержант армии США объяснил свое решение тем, что признает факт нарушения закона Российской Федерации. Об этом стало известно из его интервью «РИА Новости».
При этом Гордон Блэк выразил надежду на возвращение в Америку в формате обмена заключенными между Россией и США.
Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В мае он, по данным прокуратуры, во время ссоры с девушкой схватил ее за шею, что она восприняла как угрозу жизни, и украл 10 000 руб.
Как передавало «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю, Гордон Блэк признал вину и согласился сотрудничать со следствием.
На территории России Гордон Блэк оказался во время прохождения службы в Южной Корее. Он подписал договор о смене базы, должен был отправиться в Техас, но по личным обстоятельствам приехал во Владивосток.