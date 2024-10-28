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Осужденный в России военнослужащий США Блэк отказался просить о помиловании

Ведомости

Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого осудили во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, заявил, что не будет просить о помиловании. Сержант армии США объяснил свое решение тем, что признает факт нарушения закона Российской Федерации. Об этом стало известно из его интервью «РИА Новости».

При этом Гордон Блэк выразил надежду на возвращение в Америку в формате обмена заключенными между Россией и США.

Блэк приговорен к трем годам и девяти месяцам колонии по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В мае он, по данным прокуратуры, во время ссоры с девушкой схватил ее за шею, что она восприняла как угрозу жизни, и украл 10 000 руб.

Как передавало «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю, Гордон Блэк признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

На территории России Гордон Блэк оказался во время прохождения службы в Южной Корее. Он подписал договор о смене базы, должен был отправиться в Техас, но по личным обстоятельствам приехал во Владивосток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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