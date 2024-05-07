Суд во Владивостоке арестовал американского военного по делу о краже
Первомайский районный суд во Владивостоке отправил под стражу военнослужащего США Гордона Блэка до 2 июля. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.
По ее словам, американец арестован по делу о краже. «Коммерсантъ» уточняет, что мера пресечения была избрана 3 мая. Военному США вменяется кража с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в представительстве МИД России во Владивостоке заявили ТАСС, что дело против Блэка не связано с политикой и шпионажем.
6 мая в Пентагоне сообщили о задержании в России американского солдата по обвинению в уголовном преступлении. По данным NBC News, Гордон Блэк находился в командировке в Южной Корее и приехал во Владивосток, чтобы встретиться с женщиной, с которой состоял в романтических отношениях.
Издание со ссылкой на источники писало, что Блэка обвиняют в краже у некой женщины. Непонятно, идет ли речь о его возлюбленной, отмечает NBC News.