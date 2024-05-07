Суд во Владивостоке арестовал американского военного по делу о краже

6 мая в Пентагоне сообщили о задержании в России американского солдата по обвинению в уголовном преступлении. По данным NBC News, Гордон Блэк находился в командировке в Южной Корее и приехал во Владивосток, чтобы встретиться с женщиной, с которой состоял в романтических отношениях.