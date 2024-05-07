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Суд во Владивостоке арестовал американского военного по делу о краже

Ведомости

Первомайский районный суд во Владивостоке отправил под стражу военнослужащего США Гордона Блэка до 2 июля. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Приморского краевого суда Елену Оленеву.

По ее словам, американец арестован по делу о краже. «Коммерсантъ» уточняет, что мера пресечения была избрана 3 мая. Военному США вменяется кража с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в представительстве МИД России во Владивостоке заявили ТАСС, что дело против Блэка не связано с политикой и шпионажем. 

6 мая в Пентагоне сообщили о задержании в России американского солдата по обвинению в уголовном преступлении. По данным NBC News, Гордон Блэк находился в командировке в Южной Корее и приехал во Владивосток, чтобы встретиться с женщиной, с которой состоял в романтических отношениях. 

Издание со ссылкой на источники писало, что Блэка обвиняют в краже у некой женщины. Непонятно, идет ли речь о его возлюбленной, отмечает NBC News. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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