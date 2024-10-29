Заболеваемость коронавирусом с 21 по 27 октября увеличилась на 0,1%
Показатель заболеваемости коронавирусом с 21 по 27 октября на 100 000 населения составил 16,92, сообщили «Ведомостям» в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Он увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущей неделей.
Увеличение заболеваемости отмечено в 38 субъектах России, в том числе в 15 регионах более чем в среднем по стране. За прошедшую неделю от коронавируса умерли 49 человек. Выздоровел 25 321 человек, что на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
Количество госпитализаций за неделю с 21 по 27 октября составило 2220 человек, что больше на 3,6% по сравнению с предшествующей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах России, в том числе в 29 регионах увеличение более чем в среднем по России.
По данным Роспотребнадзора, на территории страны доминирующим вариантом остается линия JN.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом COVID-19 – XEC, всего за весь период обнаружено 29 случаев.