Заболеваемость коронавирусом с 21 по 27 октября увеличилась на 0,1%

Увеличение заболеваемости отмечено в 38 субъектах России, в том числе в 15 регионах более чем в среднем по стране. За прошедшую неделю от коронавируса умерли 49 человек. Выздоровел 25 321 человек, что на 8% меньше в сравнении с предыдущей неделей.