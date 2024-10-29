СК России за пять лет передал в суды почти 1500 связанных с нацпроектами дел
Следственный комитет (СК) России в течение пяти лет передал в суды почти 1500 уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства по итогам оперативного совещания по вопросам расследования преступлений, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.
За девять месяцев 2024 г. к уголовной ответственности привлечено 653 лица, включая чиновников и руководителей коммерческих организаций. Бастрыкин заслушал доклады руководителей территориальных следственных управлений и указал, что в следующем году в России планируется реализация 19 нацпроектов. Их объемы годового финансирования исчисляются триллионами руб.
«Допускаемые хищения бюджета неизменно препятствуют выполнению задач, поставленных главой государства, что особенно недопустимо в условиях современной геополитической ситуации и проведения Россией СВО. Следует обеспечить привлечение к строгой уголовной ответственности всех виновных, а также добиваться полного возмещения причиненного ущерба казне государства», – подчеркнул глава ведомства.
Бастрыкин поручил уделить особое внимание профилактической составляющей, пресекая возможные злоупотребления, коррупцию и неэффективные траты на ранних стадиях освоения бюджета.
24 октября ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».