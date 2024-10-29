СК России за пять лет передал в суды почти 1500 связанных с нацпроектами дел

24 октября ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».