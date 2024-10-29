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СК России за пять лет передал в суды почти 1500 связанных с нацпроектами дел

Ведомости

Следственный комитет (СК) России в течение пяти лет передал в суды почти 1500 уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства по итогам оперативного совещания по вопросам расследования преступлений, которое провел председатель СК Александр Бастрыкин.

За девять месяцев 2024 г. к уголовной ответственности привлечено 653 лица, включая чиновников и руководителей коммерческих организаций. Бастрыкин заслушал доклады руководителей территориальных следственных управлений и указал, что в следующем году в России планируется реализация 19 нацпроектов. Их объемы годового финансирования исчисляются триллионами руб.

«Допускаемые хищения бюджета неизменно препятствуют выполнению задач, поставленных главой государства, что особенно недопустимо в условиях современной геополитической ситуации и проведения Россией СВО. Следует обеспечить привлечение к строгой уголовной ответственности всех виновных, а также добиваться полного возмещения причиненного ущерба казне государства», – подчеркнул глава ведомства.

Бастрыкин поручил уделить особое внимание профилактической составляющей, пресекая возможные злоупотребления, коррупцию и неэффективные траты на ранних стадиях освоения бюджета.

24 октября ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства после выявления дорожного картеля в Воронежской и Тамбовской областях на 14,9 млрд руб. ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» подозреваются в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Компании заключили контракты на работы по капитальному ремонту и реконструкции дорог. Часть торгов прошла в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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