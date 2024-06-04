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ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает организации ООО «Стройюгрегион» и ООО «Дормост» в заключении картеля в рамках конкурсов на ремонт дорог в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной оценке ФАС, сумма начальных цен контрактов составила более 637 млн руб. Ведомство подозревает организации в заключении картеля с целью поддержания цен в открытых конкурсах. Торги проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае.

В отношении ООО «Стройюгрегион» и ООО «Дормост» возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.

На сайте компании «Стройюгрегион» сказано, что она работает на рынке 14 лет, а ее партнером является созданная в 2019 г. ООО «Дормост». Компании ведут строительство, реконструкции, капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений в основном на территории Краснодарского края.

В феврале пресс-служба ФАС сообщила, что в 2023 г. возбудила 287 дел из-за ограничений конкурентных соглашений и координации экономической деятельности. В частности, нарушения были зафиксированы при реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология». По материалам ФАС было открыто 39 уголовных дел, 13 из которых имели признаки картельного сговора (ст. 178 УК РФ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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