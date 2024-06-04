ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В феврале пресс-служба ФАС сообщила, что в 2023 г. возбудила 287 дел из-за ограничений конкурентных соглашений и координации экономической деятельности. В частности, нарушения были зафиксированы при реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология». По материалам ФАС было открыто 39 уголовных дел, 13 из которых имели признаки картельного сговора (ст. 178 УК РФ).