ФАС выявила сговор при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает организации ООО «Стройюгрегион» и ООО «Дормост» в заключении картеля в рамках конкурсов на ремонт дорог в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительной оценке ФАС, сумма начальных цен контрактов составила более 637 млн руб. Ведомство подозревает организации в заключении картеля с целью поддержания цен в открытых конкурсах. Торги проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Краснодарском крае.
В отношении ООО «Стройюгрегион» и ООО «Дормост» возбуждено дело по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы.
На сайте компании «Стройюгрегион» сказано, что она работает на рынке 14 лет, а ее партнером является созданная в 2019 г. ООО «Дормост». Компании ведут строительство, реконструкции, капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений в основном на территории Краснодарского края.
В феврале пресс-служба ФАС сообщила, что в 2023 г. возбудила 287 дел из-за ограничений конкурентных соглашений и координации экономической деятельности. В частности, нарушения были зафиксированы при реализации национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и «Экология». По материалам ФАС было открыто 39 уголовных дел, 13 из которых имели признаки картельного сговора (ст. 178 УК РФ).