Летевший в Анталью самолет вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Следовавший из Москвы в Анталью пассажирский самолет Airbus A321 вернулся в международный аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.
Собеседник агентства уточнил, что в 11:44 мск борт совершил благополучную посадку в аэропорту. Причина произошедшего устанавливается.
22 августа Самолет Airbus A350, выполнявший рейс Хабаровск – Москва, совершил аварийную посадку в Шереметьево. В салоне воздушного судна сработал датчик задымления. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало, что огонь на борту самолета удалось потушить подручными средствами. В результате происшествия никто не пострадал.